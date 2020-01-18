Численность населения Германии достигла рекордного уровня 6 18.01.2020, 10:35

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Что стоит за этой динамикой?

Численность населения Германии продолжает увеличиваться, но темпы его прироста упали до самого низкого уровня с 2012 года. По данным на конец 2019 года, в ФРГ проживало рекордное число людей - 83,2 млн человек - на 200 тысяч больше, чем в конце 2018-го. В то же время темпы прироста населения оказались значительно ниже, чем с 2013 по 2018 годы, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, передает dw.com.

Статистики объяснили новый прирост населения Германии исключительно притоком мигрантов. "Без миграционного профицита население ФРГ сокращалось бы уже с 1972 года, поскольку с тех пор в стране ежегодно умирало больше людей, чем рождалось", - отметили эксперты.

Дефицит рождаемости в ФРГ

По оценкам статистиков, в 2019 году в ФРГ родились от 770 до 790 тысяч человек, при этом умерли от 920 до 940 тысяч. В результате дефицит рождаемости в минувшем году составил от 130 до 170 тысяч человек. В 2018-м этот показатель составил 167 400 человек.

Миграционный профицит в 2019 году составил от 300 до 350 тысяч человек. Данный показатель сокращается четвертый год подряд после рекорда 2015 года, когда на территорию ФРГ хлынули потоки беженцев. В 2018 году в Германию переселились на 399 700 человек больше, чем уехали.

Стареющее население Германии

Германия страдает от хронического дефицита рождаемости, ее население - одно из самых старых в мире. В 2019 году в ФРГ было зарегистрировано наибольшее с 1972 года количество смертей.

Стареющее население становится все более серьезной проблемой для пенсионной системы страны. Согласно недавнему опросу, главную озабоченность большинства немцев вызывает миграционная политика канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel).