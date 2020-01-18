Брежнев, а не Елбасы 10 Мария Снеговая, «Новая газета»

18.01.2020, 11:17

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Советский сценарий путинского транзита.

Эксперты сломали голову в обсуждениях сенсационных заявлений Владимира Путина в Послании Федеральному собранию. Много комментаторов утверждают, что в России осуществляется «казахстанский сценарий» перехода власти. Но с большой вероятностью 15 января Путин представил нам не казахстанский, а советский сценарий организации власти.

Прежде чем перейти к сути предложенных изменений, разберем задачи, стоящие перед российским президентом. Их три:

не проходить через всенародное избрание, выборы (это муторно, есть элемент неопределенности, могут начаться протесты из-за нечестного подсчета голосов и т. д.);

остаться у власти пожизненно и сохранить за собой максимум власти де-юре, в том числе ключевой момент — контроль за силовиками;

ту власть, которую сохранить за собой не удалось, максимально распылить на множество разных институтов, чтобы не образовался еще один новый мощный центр власти.

Как решить эти три задачи одновременно? Вариант остаться президентом пожизненно, отменив поправку на число сроков, не решает первую задачу — избежать выборов.

Должность должна быть невыборной.

Многие наблюдатели ссылаются на опыт Казахстана, где Нурсултан Назарбаев решает сходные задачи. В 2019 году Назарбаев объявил о своей отставке с поста президента. При этом полномочия президента в соответствии с Конституцией перешли к председателю сената Касым-Жомарту Токаеву. Токаев — человек без харизмы, с 2007 года занимал должность главы сената: то есть не имел серьезного опыта в правительстве и возможности выстраивать там личные связи, создавать свою команду, был максимально зависим от Назарбаева.

Фото: Алексей Филиппов / AP/ТАСС

В преддверии транзита пост президента Казахстана лишился ряда полномочий. Ряд функций были переданы Совету безопасности Казахстана. Статус самого Совбеза был изменен с консультативно-совещательного на конституционный. Совбез получил контроль над силовиками, центральными и местными исполнительными органами, а Назарбаев — право пожизненно его возглавлять. Вдобавок Назарбаев остался председателем правящей партии «Нур Отан» и, как лидер «правящей» партии, контролирует премьерский пост (принятые в 2007 г. поправки к Конституции ослабили полномочия президента Казахстана, введя новую процедуру утверждения премьер-министра парламентом).

В преддверии ухода Назарбаева с президентского поста также были расширены полномочия сената, получившего право утверждать председателя Нацбанка, генпрокурора, председателя и судей Верховного суда, а также председателя Комитета национальной безопасности. На позиции главы сената (который замещает президента в случае отставки или недееспособности) после ухода Назарбаева с поста президента Токаева сменила дочь Назарбаева Дарига.

Таким образом, Назарбаев де-факто сохранил — через Совбез — контроль над силовиками и исполнительной властью и — через правящую партию «Нур Отан» — контроль над законодательной властью. Параллельно дочь Назарбаева контролирует верхнюю палату парламента, прокурора, Нацбанк и судебную ветвь. Получается, власть расщеплена как минимум на четыре института (президент — председатель Совбеза — глава сената — премьер).

Судя по Посланию, похоже, что Путин осуществляет тот же сценарий. Скажем, намечен тренд на ослабление президента с усилением Госдумы: по задумке, ГД должна получить право утверждать кандидатуры премьера и всех вице-премьеров и федеральных министров, а президент будет обязан назначить их на должность (раньше президенту было достаточно получить согласие Госдумы).

Это ровно тот же новый функционал, который парламент Казахстана получил в результате поправок 2007 года.

Однако важное отличие Казахстана от России — это огромная роль родственных связей. Казахстанское законодательство не запрещает родственных отношений между госслужащими, а родственники Назарбаева играют существенную роль в казахстанской политике. Скажем, племянник Назарбаева Самат Абиш является зампредом Комитета национальной безопасности Казахстана, ранее ту же должность занимал другой родственник Назарбаева — муж Дариги Назарбаевой. Родственники с большей гарантией выполнят взятые обязательства и с ними проще делиться властью.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Путин, в отличие от Назарбаева, не вводит своих родственников во власть. Поэтому у него меньше доверенных лиц — людей, с которыми можно властью делиться. По сути, за все 20 лет у Путина появился один лишь Медведев, оправдавший доверие и отдавший трон назад в 2012 году и сильно смахивающий на Токаева по своим базовым характеристикам.

Что делать Путину в ситуации, когда доверенных лиц мало? Вероятный сценарий — это максимальное распыление полномочий между разными структурами власти и создание верховной неизбираемой позиции, которую Путин сможет занимать пожизненно, контролируя все структуры власти одновременно. Такая схема напоминает систему власти позднего СССР.

Госдума, Совфед и президент по-прежнему будут «избираться», эту процедуру можно даже дополнительно «демократизировать» под лозунгами «развития парламентаризма в России».

Но настоящая власть будет не у них — а у новых неизбираемых институций.

Они возникнут над прежними в виде настройки. Неслучайно Путин сегодня заявил, что особое внимание при создании нового законодательства надо уделить Госсовету.

Госсовет — это достаточно большая по размеру структура, аналогичная ЦК партии в СССР, которая не является всенародно избираемой. Туда попадают в основном по должности — главы субъектов Федерации, члены правительства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды президента в федеральных округах. Путин — председатель Госсовета, избираемый его членами каждое n-ное количество лет.

Из состава Госсовета «избирается» Совет безопасности, куда кооптированы по должности важнейшие силовики. Это аналог советского Политбюро. Путин — глава Совбеза, избираемый его членами через n-ное количество лет, но де-факто пожизненно сохраняющий за собой этот пост.

Госсовет и Совбез стоят над Госдумой, Совфедом, премьером и президентом, утверждая все их решения. Параллельно полномочия Думы, Совфеда, премьера и президента максимально ослаблены и распылены между собой за счет взаимных сдержек-противовесов. Контуры этого «распыления» уже намечены в Послании.

Скажем, как уже неоднократно намекал Путин, один и тот же человек не сможет избираться на пост президента более двух сроков подряд, а возможно, и само число сроков будет сокращено до одного. Под лозунгами усиления институтов и парламентаризма часть функций от президента и премьер-министра перейдут Госдуме и Совфеду. С целью максимально распылить их полномочия будут введены взаимные дополнительные сдержки и противовесы. Это придаст Госсовету и Совбезу дополнительную координирующую функцию. Такой сценарий будет сопровождаться обязательными официальными лозунгами развития парламентаризма и укрепления институтов «развивающейся» российской государственности.

Иными словами, вероятно,15 января Путин явил нам не казахстанский, а советский сценарий организации властной системы. Сам Путин станет новым Брежневым, а не Елбасы. А насколько успешно пройдет реализация такого сценария, мы увидим в самое ближайшее время.

Мария Снеговая, «Новая газета»