Эпидемия гриппа в Беларуси в этом году отменяется? 5 18.01.2020, 11:22

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Медики объясняют, почему.

Активность гриппа в европейском регионе все еще растет, однако в большинстве стран, в том числе и в Беларуси, значения этого показателя пока не превышают фоновых цифр или находятся на низком уровне, пишут naviny.by.

У нас все спокойно

В Беларуси сейчас наблюдается низкая заболеваемость острыми респираторными инфекциями. За неделю с 6 по 12 января заболеваемость была на 47% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и в два раза ниже заболеваемости предыдущих трех эпидемических сезонов. Как обычно, большинство заболевших ОРИ — дети (68,1%).

Как отметили в Министерстве здравоохранения, в основном, сейчас болеют не гриппом: по результатам лабораторного надзора вирусов гриппа А (H1N1, H3N2) и гриппа В не выявлено. Распространены аденовирусы, респираторно-синцитиальные, риновирусы и бактериальная пневмония.

Согласно информации Глобальной сети наблюдения за гриппом Всемирной организации здравоохранения, на территории Европы в целом преобладают вирусы типа А, хотя из некоторых стран поступили сообщения о доминировании вирусов гриппа типа В или о кодоминировании вирусов типов А и В (гибрид с выраженными в одинаковой степени признаками каждого типа).

Также отмечается совместная циркуляция обоих подтипов вирусов гриппа А — A(H3N2) и A(H1N1)pdm09, который вызвал пандемию в 2009 году. Среди вирусов типа В подавляющее большинство (97%) относятся к линии B/Victoria.

При этом, по данным Flu News Europe, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в странах Европейского региона регистрируется с конца прошлого года. В Великобритании и Латвии отмечается средний уровень заболеваемости гриппом, в других 18 странах региона — низкий. Самый же высокий зафиксирован в Турции и Израиле.

В Латвии превышен эпидемиологический порог в 100 случаев на 100 тысяч населения. В этой стране от осложнений гриппа в прошлом году умерли 83 человека. В Литве в минувшем эпидемиологическом сезоне было 26 смертельных случаев от осложнений гриппа, уже зафиксирован один и в новом году.

Региональное распространение гриппа отмечается в Польше. Однако с территории этой страны теперь вероятнее получить высокопатогенный птичий грипп A(H5N8), который распространился на трех фермах в Великопольском воеводстве и в граничащем с Брестской областью Люблинском воеводстве.

В настоящее время отсутствуют сведения об опасности данного штамма вируса гриппа для человека — случаев заболевания гриппом, вызванным указанным возбудителем, среди населения не зарегистрировано, сообщила санслужба Беларуси. Вместе с тем, лицам, совершающим поездки в затронутые птичьим гриппом страны, рекомендуется проявить осторожность.

Грипп идет с Украины

В Украине грипп набирает обороты. Минздрав Украины сообщает, что острыми РВИ с начала эпидемиологического сезона заболело более 170 тысяч человек, а с 6 по 12 января — 105 260 человек, это на 42,3% меньше эпидемического порога по Украине.

Сколько среди них заболевших гриппом, не сообщается, однако в некоторых исследованных образцах определены вирусы гриппа А (Н1) pdm09 и гриппа B.

При этом Минздрав Украины отмечает, что в стране в этом эпидемиологическом сезоне от осложнений гриппа уже умерли пять человек (в прошлом — более 60, в том числе 19 детей).

Среди умерших от осложнений гриппа в этом эпидсезоне — 31-летняя роженица (ребенок выжил), 55-летняя женщина и шестилетняя девочка. Никто из больных не был привит.

С начала октября 2019 года против гриппа в Украине вакцинировано всего чуть более 227 тысяч человек — это около 0,5% населения страны.

Почему в Беларуси массово не болеют гриппом?

Именно вакцинация играет важнейшую роль в сдерживании распространения заболевания, отметила заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева, отвечая на вопрос Naviny.by, почему в сравнении со странами-соседками в Беларуси спокойная ситуация с гриппом.

В Украине привит примерно лишь каждый 200-й житель, в Беларуси соотношение гораздо лучше — 1 к 2,3. По данным Минздрава, в 2019 году привито против гриппа более 3,8 млн человек. Охват превысил 41% населения (около 55% детей и 38% взрослых).

Кроме того, Наталья Шмелева отметила «как никогда длительные школьные каникулы в этом году», которые «создали благоприятную ситуацию для нераспространения гриппа среди детей, которые составляют обычно большинство заболевших ОРВИ».

«Ведь известно — избегание мест с большим скоплением людей является одним из методов профилактики ОРВИ и гриппа», — подчеркнула специалист.

А вот нетипично теплая зима на распространение ОРВИ и гриппа, «по большому счету, никак не сказывается», считает Наталья Шмелева.

Не погодные условия определяют распространение ОРВИ, а наличие возбудителя и чувствительность организмов людей, сказала заведующая лабораторией.

В Беларуси подъем заболеваемости гриппом на протяжении последних 50 лет приходится на конец января — февраль. Хотя бывают и отклонения — пандемия 2009 года началась в марте.