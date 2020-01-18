Майк Помпео: Мадуро знает, что мы настроены серьезно 5 18.01.2020, 11:30

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Фото: Reuters

Госсекретарь США выступил с речью на заседании Постоянного совета Организации американских государств.

Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул роль Организации американских государств (ОАГ) в защите демократии на территории обеих Америк. Глава Госдепартамента выступил с речью «О возрождении ОАГ» на заседании Постоянного совета ОАГ, которое прошло в пятницу в Вашингтоне, сообщает «Голос Америки».

Помпео напомнил, что почти год назад США признали Хуана Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы. Это решение поддержали 13 государств-членов ОАГ.

«В течение прошедшего года ОАГ была в авангарде оказания помощи венесуэльскому народу, который угнетен и голодает из-за жестокости Мадуро. Всего за три месяца – очень быстро по дипломатическим меркам – мы выбрали нового представителя Венесуэлы в ОАГ, посла Тарре. Мы помогли усилить легитимность Хуана Гуайдо в международном сообществе, несмотря на отчаянные попытки Мадуро противостоять этому», - подчеркнул Помпео.

Госсекретарь добавил, что благодаря усилиям ОАГ был возрожден Пакт Рио – Межамериканский договор о взаимной помощи, благодаря которому были введены ограничения на передвижения Николаса Мадуро и десятков членов его правительства. Помпео предупредил, что против венесуэльского режима вскоре будут введены другие меры.

«Мадуро, конечно, знает, что мы настроены серьезно. Именно поэтому он так стремился вывести Венесуэлу из этой организации, из ОАГ. Мы приветствовали нового представителя Венесуэлы, прежде чем у него [Мадуро] появился шанс совершить это», - отметил Майк Помпео.

По словам госсекретаря, в 2019 году в Западном полушарии появились новые правительства, мыслящие и действующие демократическими методами. Сейчас тиранические режимы действуют только на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле.

Мир должен очнуться от спячки, подчеркнул Помпео. «Попытки выдать желаемое за действительное не остановят авторитаризм ни в Каракасе, ни в Пекине, ни в Тегеране», - заявил глава Госдепартамента.

Майк Помпео добавил, что в воскресенье он отправится с визитом в Латинскую Америку. Госсекретарь посетит Колумбию, Коста-Рику и Ямайку.