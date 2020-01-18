Илон Маск дал совет основателю Twitter
- 18.01.2020, 12:59
Глава Tesla и SpaceX рассказал, что бы он сделал для улучшения работы социальной сети.
Создатель Twitter Джек Дорси во время совещания с сотрудниками компании созвонился по видеосвязи с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском и спросил у него совета по улучшению работы соцсети. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
"Если бы вы возглавляли Twitter, что бы вы сделали?" − обратился Дорси к Маску.
Глава Tesla ответил, что считает полезным определить реальных пользователей и ботов, которые под них маскируются.
What @elonmusk thinks Twitter could be doing better. #OneTeam pic.twitter.com/BvAUee7rmn— Mary Kate (@_maryjordan) 16 января 2020 г.
Он подчеркнул, что пользователи соцсети выступают против манипуляций со стороны "различных заинтересованных групп".
Как отмечает Bloomberg, Маск, владелец одного из самых популярных аккаунтов соцсети: у него 30,7 миллиона подписчиков. Миллиардер регулярно общается с другими пользователями и часто сталкивается с критикой со стороны группы пользователей, которые публикуют негативные твиты с хештегом TSLAQ.
Ранее сообщалось, что Маск обязался согласовывать с юристами все записи в Twitter, которые имеют отношение к финансам компании Tesla.