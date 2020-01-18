Илон Маск дал совет основателю Twitter 18.01.2020, 12:59

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Глава Tesla и SpaceX рассказал, что бы он сделал для улучшения работы социальной сети.

Создатель Twitter Джек Дорси во время совещания с сотрудниками компании созвонился по видеосвязи с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском и спросил у него совета по улучшению работы соцсети. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

"Если бы вы возглавляли Twitter, что бы вы сделали?" − обратился Дорси к Маску.

Глава Tesla ответил, что считает полезным определить реальных пользователей и ботов, которые под них маскируются.

Он подчеркнул, что пользователи соцсети выступают против манипуляций со стороны "различных заинтересованных групп".

Как отмечает Bloomberg, Маск, владелец одного из самых популярных аккаунтов соцсети: у него 30,7 миллиона подписчиков. Миллиардер регулярно общается с другими пользователями и часто сталкивается с критикой со стороны группы пользователей, которые публикуют негативные твиты с хештегом TSLAQ.

Ранее сообщалось, что Маск обязался согласовывать с юристами все записи в Twitter, которые имеют отношение к финансам компании Tesla.