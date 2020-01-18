В Москве начались протесты из-за изменения Конституции

В Москве начались протесты из-за изменения Конституции1
- 18.01.2020, 13:37
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Люди вышли к администрации Путина.
У здания администрации Путина в центре Москвы началась серия одиночных пикетов против изменения Конституции, сообщает svoboda.org. Поправки в нее предложил президент России Владимир Путин, для их разработки сформирована комиссия из звезд, политиков и юристов.
Акцию с пикетированием организовал муниципальный депутат Илья Азар. Накануне он написал в фейсбуке, что, по его мнению, Путин "совершил конституционный переворот". Одиночные пикеты, по закону, не требуют согласования.
У Администрации президента проходят одиночные пикеты против изменений в Конституции, которые предложил Путин. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/OUWb8fjakK— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 января 2020 г.
Другой муниципальный депутат – Юлия Галямина – призвала накануне тех, кто выступает против предложенных Путиным поправок, присоединиться к согласованному шествию памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, которое пройдет в Москве в воскресенье. Власти предупредили, что участие в шествии с несогласованными лозунгами может быть расценено ими как правонарушение.
Путин предложил перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Госсовет и разрешить увольнять судей Верховного и Конституционного судов. Это самые масштабные политические реформы в истории России после принятия Конституции в 1993 году.
Многие эксперты считают, что с помощью поправок Путин планирует упростить себе сохранения власти в стране после завершения его президентского срока. В 2024 году Путин не может баллотироваться в президенты России из-за того, что Конституция запрещает ему эту должность больше двух сроков подряд.