Нефть подкосила луканомику 5 18.01.2020, 13:51

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«Чуда» не случилось.

Валовой внутренний продукт Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% при прогнозе властей в 4%, пишет в статье на сайте naviny.by Александр Ярошевич.

Для директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика такой слабый рост не стал неожиданным. Он предложил относиться к прогнозам правительства не как к жесткому плану. По его словам, если мы не хотим жить при плановой экономике, то на прогноз властей стоит смотреть как на намерения, которым изначально не суждено было сбыться.

«Не было никаких планов. Было ожидание, что произойдет чудо, и мы вырастем на 4%. Но было понятно, что чуда не произойдет. Коньюнктура ухудшилась по сравнению с тем, что было на тот момент, когда всё прогнозировалось», — сказал экономист в комментарии для Naviny.by.

Грязная нефть

Значительное отрицательное влияние на экономический рост оказала история с грязной нефтью. В апреле в нефтепровод «Дружба» попало сырье с хлоридами. Беларусь была вынуждена остановить транзит нефти и экспорт нефтепродуктов. Нефтеперерабатывающие заводы работали наполовину своих мощностей.

Беларусь построит на нефтепроводе «Дружба» пункт контроля качества нефти из России

Еще в мае председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявлял, что последствия поступления некачественной нефти из России негативно скажутся на всей отрасли нефтехимии. А Лукашенко во время визита на завод «Нафтан» в июне говорил, что Беларусь больше всех пострадала от грязной нефти.

Как подсчитали эксперты Исследовательского центра ИПМ, сокращение объемов переработки из-за поставок грязной нефти (второй квартал 2019 года) и сложных переговоров об условиях поставок российской нефти на 2020 год (четвертый квартал 2019 года) стоило Беларуси примерно 0,2 процентного пункта годового прироста ВВП.

Примерно такие же потери, по их мнению, страна понесла от замедления роста оптовой торговли и транспортных перевозок. То есть, при отсутствии этих сбоев реальный ВВП вырос бы на потенциальные 1,6%.

Зависимость от России

В целом Александр Чубрик отметил большую зависимость белорусской экономики от России. Последние годы там сокращаются реальные доходы населения, а рынок сжимается и не растет. В этих условиях российские власти пытаются поддержать своих производителей. Белорусским компаниям становится сложнее конкурировать.

«Когда у тебя основной рынок мало того, что стагнирует, так еще и время от времени пытается тебя оттуда вытеснить, то о каком росте без выхода на новые рынки можно говорить? А выход на новые рынки — это не просто поехать на другой базарчик и что-то продать, это серьезная и огромная работа, которая в том числе требует господдержки», — сказал директор Исследовательского центра ИПМ.

Структурные проблемы

Кроме того, экономическому росту не способствуют структурные проблемы, в том числе связанные с государственными предприятиями и их поддержкой.

По словам Александра Чубрика, в Беларуси привыкли быстро расти за счет инвестиций (бюджетных ресурсов, внешних займов или кредитов банков) в крупные проекты, эффективность которых особо не прорабатывалась. Сейчас эти традиционные источники роста, так или иначе, ограничены.

«И ожидать, что эти традиционные источники роста вернутся в старые золотые времена, тоже не приходится. Нерешенность структурных проблем накладывает большие ограничения на возможности экономического роста, поэтому у нас и есть потенциальный рост в 1,5%. И вся грязная нефть и сбои в поставках чисто арифметически на нем отрицательно сказываются», — отметил экономист.

Слабый рост

В этом году правительство планирует, что ВВП вырастет на 2,8%. Правда, в проекте бюджета заложен консервативный сценарий в 1,9%. Исследовательский центр ИПМ ожидает слабый рост на уровне 1%.

По оценкам экспертов, в 2020 году каждые 10 процентных пунктов падения производства нефтепродуктов будут давать снижение темпов прироста реального ВВП примерно на 0,36 процентного пункта.

Если импорт нефти снизится до уровня 2010 года (14,7 млн тонн), то отрицательный вклад нефтепереработки в прирост реального ВВП составит примерно 0,55 процентного пункта. С учетом влияния на транспорт и оптовую торговлю, при таком сценарии темпы роста реального ВВП в 2020 году могут оказаться примерно на 1 процентный пункт ниже сценария, в котором поставки нефти оставались бы на уровне 2019 года.

По данным «Транснефти», в прошлом году они составили 17,6 млн тонн. Беларусь пока не заключила с Россией долгосрочные контракты на поставки нефти в этом году.