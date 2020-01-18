Посольство РФ занервничало из-за красной краски на памятнике Пушкину в Минске 29 18.01.2020, 13:55

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Дипмиссия выступила с заявлением.

Посольство России в Беларуси отслеживает ситуацию с памятником Александру Пушкину в Минске, который разрисовали неизвестные, сообщает БелаПАН.

Утром 17 января прохожие заметили, что кто-то раскрасил красной краской руки на памятнике поэту, который стоит на набережной Свислочи возле гостиницы «Беларусь».

«Внимательно отслеживаем ситуацию с актом вандализма в отношении памятника А.С.Пушкину в Минске», — сообщает российское диппредставительство в «Твиттере».

«Поступок людей по отношению к памяти поэта, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Беларусью, вызывает огромное сожаление и недоумение», — отмечают российские дипломаты.

Как подтвердили посольству в ГУВД Мингорисполкома, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и предпринимают меры по установлению лиц, причастных к инциденту.