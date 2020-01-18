Турция готовит сирийские отряды для отправки в Ливию 18.01.2020, 14:32

Сирийские бойцы объединены в группы по 35 человек.

Турция тренирует сирийские отряды для поддержки Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya на своем сайте в субботу, 18 января, со ссылкой на собственные источники. По их информации, отрядами командуют сирийцы, обладающие турецким гражданством, передает dw.com.

Турция уже подготовила четыре сирийских отряда, каждый из которых состоит из 35 человек. Тренировки проходили со специализацией по боевым действиям в городских условиях.

Между тем в Триполи уже находится сирийский отряд с таким же составом, говорится далее в сообщении Al Arabiya. Его возглавляет Хамза аль-Омар, который получил турецкий паспорт семь месяцев назад.

Турция поставит Ливии военную технику

Источники Al Arabiya также сообщили, что Правительство национального согласия (ПНС) в Ливии, несмотря на оружейное эмбарго, заключило с Турцией соглашение о поставках бронеавтомобилей и танков.

Переброска войск в Ливию для поддержки ПНС, о которой объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, началась 16 января.В Триполи уже прибыли турецкие силы специального назначения и военные. Часть из них займется обучением ливийских коллег, а часть - разведкой.

Кто с кем воюет в Ливии

В Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая идет до сих пор, и к фактическому двоевластию.

Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа в Триполи было создано при поддержке ООН, чтобы прекратить кровопролитие. А на востоке страны, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Экс-соратник Каддафи Халифа Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года. 76-летний генерал поддерживает парламент в Тобруке и стремится свергнуть

правительство Сараджа. За Хафтаром стоят Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Турция, со своей стороны, поддерживает правительство в Триполи. 19 января в Берлине пройдет Международная конференция по Ливии. Ожидается, что ее участники договорятся о прекращении огня и обсудят возможности проведения выборов в стране.