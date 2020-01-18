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«Русские сразу согласились перечислить сотни миллионов долларов, чтобы мы не арестовали их активы»

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  • 18.01.2020, 14:48
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«Русские сразу согласились перечислить сотни миллионов долларов, чтобы мы не арестовали их активы»

История украинской победы над «Газпромом».

Российский "Газпром" без промедлений согласился выплатить Украине несколько сотен миллионов долларов, когда НАК "Нафтогаз" начал процесс обременения акций и других активов российской компании в странах Европы, в частности в Великобритании.

Об этом исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил в интервью изданию gordonua.com.

"В Великобритании, чтобы мы не арестовали их активы, русские сразу сами согласились перечислить на счет английского суда сотни миллионов долларов, которые автоматически попали к нам после того, как закончилось рассмотрение апелляции на решение Стокгольмского арбитража по транзитному делу", – сказал он.

По словам Витренко, в Великобритании находятся "суперважные" для "Газпрома" активы.

"Например, активы "Южного потока" и "Северного потока", а это реальные газопроводы, по которым идет газ и по которым каждый квартал выплачиваются дивиденды. Это огромные суммы, почти $150 млн каждый квартал. То есть это реальные активы, а не просто бумажки. Для того, чтобы иметь возможность распределить дивиденды, они согласились перечислить сотни миллионов долларов на счет в банке, которые к нам автоматически попадают", – добавил он.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию "Газпрома" на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать "Нафтогазу" расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в "Газпроме" сообщили, что выплатят "Нафтогазу" до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений.

27 декабря НАК заявил, что по результатам разбирательства в Стокгольмском арбитраже "Газпром" выплатил Украине в общей сложности $5 млрд.


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