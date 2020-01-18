«Насобирает на полигоне металлолома…» 1 18.01.2020, 15:40

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Фото: brest.mchs.gov.by

Подробности взрывов на Брестчине.

Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело о взрыве, который произошел накануне в гаражном кооперативе, по статье «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Жизни 3 раненых вне опасности. В тот же день произошел еще один взрыв: взорвался боеприпас возле частного дома в Барановичах.

Взрыв в гаражах брестского микрорайона Задворцы произошел после 16 часов в четверг. Детонацией разломило железобетонные сооружения, повредило 5 автомобилей. Потом оказалось, что ранены 2 мужчин и одна женщина, которые были на месте происшествия. Сейчас они в больнице, пишет «Белсат».

Огонь потушили бойцы Министерства чрезвычайных ситуаций, они же разобрали завалы. Полностью разрушены гаражи на площади 167 кв.м. Что конкретно так сильно взорвалось – выясняет Следственный комитет.

К тому же 16 февраля – трагический случай в Барановичах. На улице Лебединой на окраине города взорвался снаряд в частном дворе. Пострадал пенсионер – владелец подворья – и еще 2 человека. 40-летнему мужчине, который просто зашел в гости, оторвало обе ноги.

Всю ночь и утро на месте взрыва рядом со следователями работали саперы. Они нашли еще 2 снаряда времен Второй мировой войны. Следственный комитет возбудил уголовное дело о незаконных действиях в отношении боеприпасов и взрывчатых веществ. Соседи рассказали, что владелец подворья ездил на Обуз-Лесновский полигон за драгоценными металлами.

Если вы нашли боеприпасы военного времени, главное правило – не трогайте! Они могут взорваться и без огня. Лучше позвонить в милицию или воинскую часть, чтобы взрывчаткой занялись саперы.