В женской эстафете белоруска стреляла по мишеням России 4 18.01.2020, 17:17

1,760

Иллюстрационное фото

Анна Сола в эстафете палила по мишеням Кристины Резцовой.

Женская сборная Беларуси в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Анны Сола и Елены Кручинкиной показала 12-й результат в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. На своем этапе Анна Сола допустила ошибку, не проверила при прицеливании номер стрелковой дорожки и поразила чужие мишени, передает pressball.by.

Вот как о ситуации рассказывает россиянка Кристина Резцова.

- На лежке не могла дозарядить доп, не заходил патрон. Первый вылетел, вторым не попала — он не заходит. Долго ковырялась. Самое интересное было на стойке. Не знаю, кто стоял впереди, начала стрелять по моей установке. Она сделала два выстрела в мою, и мне пришлось два патрона стрелять в свою закрытую установку.

Я знала правила: если установка закрыта, а у меня есть патроны, я должна их выстрелить в свою установку. Я это сделала, ко мне никаких претензий быть не может.

Я стреляю слева направо. Делаю первый выстрел и понимаю, что последний тоже закрылся. Сначала думала: может, установка лагает. Когда закрыла вторую мишень, закрылась четвертая. Я закрыла третью и потом просто сделала два выстрела в установку.

Я хорошо знаю правила, я всегда все просчитываю: вдруг что-нибудь. Я знала, что нельзя стрелять в воздух. В голове просто в секунду: надо по установке выстрелить. Надо попасть именно в нее, иначе это будет как осечка, как будто нет выстрела, — приводит слова Резцовой sports.ru со ссылкой на эфир телеканала "Матч ТВ".

Момент стрельбы на видео:

Анна Сола, оказавшаяся той самой неизвестной спортсменкой, избежала дисквалификации для себя и подруг. Если бы белоруска отправилась на штрафной круг с неотстрелянными дополнительными патронами, как многим показалось в тот момент, последовали бы санкции на всю команду.

А так, по правилам Международного союза биатлонистов, в наказание за стрельбу по чужой мишени спортсмену просто фиксируется промах, как будто он стрелял правильно, но не попал в цель.