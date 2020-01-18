Завтра в Беларуси снова подорожает бензин 1 18.01.2020, 17:49

Это третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

В Беларуси с 19 января опять изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

Горючее дорожает на 1 копейку. Таким образом, с указанной даты стоимость бензина АИ-92 составит 1,67 рубля, АИ-95 – 1,77 рубля, АИ-98 – 1,99 рубля, дизтоплива ДТ – 1,77 рубля.

Как поясняют в «Белнефтехиме», цена топлива повышается с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в январе.

Напомним, последний раз цена на бензин и дизтопливо менялось в минувшее воскресенье, 12 января. Тогда она также увеличилась на 1 копейку.

Кстати, в 2019 году, по данным Белстата, горючее и ГСМ подорожало на 13,3 процента. При этом автомобильный бензин прибавил 13,85 процента, а дизельное топливо – на 13 процентов.