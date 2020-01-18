В Белом доме допустили пересмотр запрета давать взятки иностранцам 18.01.2020, 18:01

В США рассматривают вопрос о внесении изменений в правило, существующее с 1977 года.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность внесения изменений в закон 1977 года, который запрещает компаниям давать взятки иностранным чиновникам (FCPA, закон о коррупционных практиках за рубежом). Как сообщает агентство Bloomberg, об этом заявил экономический советник президента Ларри Кудлоу, передает РБК.

В ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов Кудлоу признал, что в Белом доме «изучают этот вопрос». «Не могу утверждать что-то конкретное, но мы рассматриваем его», — заявил советник президента, отметивший, что в Белый дом поступали просьбы от некоторых компаний по этому поводу.

Bloomberg указывает, что сторонником изменения действующих правил является президент Трамп, который спорил на эту тему с бывшим государственным секретарем Рексом Тиллерсоном еще в 2017 году. «Это просто несправедливо, что американским бизнесменам запрещено давать взятки, чтобы продвигать свой бизнес за рубежом», — приводят слова Трампа журналисты Washington Post Филипп Рукер и Кэрол Леонниг в своей книжке, пишет агентство.

Закон, запрещающий американским бизнесменам давать взятки иностранным чиновникам, был принят в 1977 году. Он был принят после череды скандалов. В частности, выяснилось, что деньги за продвижение своих интересов давала компания Lockheed, а представители United Brands подкупили президента Гондураса Освальдо Арельяно, чтобы он понизил импортную пошлину на вывоз из страны бананов.

Среди компаний, оштрафованных за нарушение закона FCPA, в разные годы были Walmart, Halliburton, JPMorgan, Hewlett-Packard. В 2016 году заплатить отступные в размере $795 млн по соглашению с Минюстом согласилась телекоммуникационная компания VimpelCom, которую уличили в даче взятки чиновнику в Узбекистане.