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На заводе в Давид-Городке зарплата 170-180 рублей

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  • 18.01.2020, 18:05
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На заводе в Давид-Городке зарплата 170-180 рублей

Чиновник пообещал разобраться с ситуацией в мае.

Работники электромеханического завода пожаловались в администрацию правителя.

В интервью СТВ сотрудница завода Анна Якимович сказала: «170-180 рублей зарплата и хотелось б немножко поднять эту сумму».

Отметим, что зарплата на предприятии в 6,5 раз ниже средней по стране. По данным Белстата в ноябре средняя зарплата (сумма до уплаты налогов) составила 1113,1 рубля.

Как сообщили в новостной программе телеканала, помощник правителя – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провел прием граждан на проблемном предприятии. В мае он собирается приехать на завод. За это время, согласно бизнес-плану, зарплата должна вырасти до 500 рублей.


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