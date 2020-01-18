На заводе в Давид-Городке зарплата 170-180 рублей 4 18.01.2020, 18:05

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Чиновник пообещал разобраться с ситуацией в мае.

Работники электромеханического завода пожаловались в администрацию правителя.

В интервью СТВ сотрудница завода Анна Якимович сказала: «170-180 рублей зарплата и хотелось б немножко поднять эту сумму».

Отметим, что зарплата на предприятии в 6,5 раз ниже средней по стране. По данным Белстата в ноябре средняя зарплата (сумма до уплаты налогов) составила 1113,1 рубля.

Как сообщили в новостной программе телеканала, помощник правителя – инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич провел прием граждан на проблемном предприятии. В мае он собирается приехать на завод. За это время, согласно бизнес-плану, зарплата должна вырасти до 500 рублей.