Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти 18 18.01.2020, 18:15

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Фото: ТАСС

В качестве негативного примера он назвал ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы.

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту. В качестве негативного примера он назвал ситуацию, которая сложилась в СССР в 1980-е годы, сообщает ТАСС.

«Думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться», — сказал он.