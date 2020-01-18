СБУ: Россия финансирует «ЛНР» через банки Южной Осетии 18.01.2020, 18:47

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СБУ раскрыла объем финансирования Россией террористической организации «ЛНР».

Служба безопасности Украины задокументировала механизм финансирования Россией оккупационной администрации в Луганской области, сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ установила, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, Россия создала на собственной территории и на временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения, передает «Новое время».

С 2014 года, после введения в «ЛНР» территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти.

Для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений в ОРЛО Россия привлекла к схеме банковское учреждение Южной Осетии, через которое средства из России попадают в так называемый «государственный банк ЛНР». После этого средства распределяются «министерством финансов ЛНР» между оккупационными органами власти и силовым блоком.

По имеющимся данным СБУ, ежегодный объем финансирования Россией террористической организации «ЛНР» превышает 30 млрд российских рублей (cейчас по курсу это $487, 2 млн) — более двух третей от общих потребностей «бюджета» псевдореспублики.

СБУ отмечает, что ключевую роль в системе финансирования псевдореспублики «ЛНР» и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые «министр финансов» и директор «госбанка ЛНР». Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года.

«Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения „ассигнований“ на функционирование так называемой „ЛНР“ и распределения средств», — сообщает спецслужба.

На данный момент псевдочиновникам сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти, смены границ территории или государственной границы Украины. Они объявлены в розыск. Им грозит до пожизненного заключения.