Белорусы на втором месте в Польше по количеству видов на жительство 18.01.2020, 19:02

ФОТО: CHARTER97.ORG

Первое место занимают украинцы.

В начале этого года почти 423 тысячи иностранцев в Польше имели действующие виды на жительство.

В прошлом году это количество увеличилось чуть более чем на 50 000 человек, пишет Rzeczpospolita.

Белорусы - на втором месте. На 1 января 2020 года виды на жительство имели 25,6 тысячи граждан Беларуси. Это на 5,5 тысяч больше, чем годом ранее.

Наибольшую группу составили граждане Украины - 214,7 тыс. человек. После белорусов - немцы (21,3 тысячи), россияне - (12,5 тысячи), вьетнамцы (12,1 тысячи).

У большинства иностранцев есть разрешения на временное проживание (до максимум 3 лет).