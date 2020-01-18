Иран сообщил об отправке черных ящиков в Украину 18.01.2020, 19:47

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Самолет МАУ был сбит утром 8 января.

Черные ящики Boeing «Международных авиалиний Украины», который был сбит иранскими военными под Тегераном 8 января, отправят в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

«Используя опыт Франции, Канады и Америки, мы попытаемся расшифровать [черные ящики] в Киеве», — передает агентство слова главы отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара. По его словам, в том случае, если в Киеве специалисты не смогут расшифровать черные ящики, их могут направить во Францию.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту судна находились 176 человек, все они погибли. 11 января Иран признал вину в крушении самолета.