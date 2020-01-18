В белорусских школах появятся завучи по военно-патриотическому воспитанию

В белорусских школах появятся завучи по военно-патриотическому воспитанию26
- 18.01.2020, 20:17
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Белорусских школьников будут учить патриотическому осознанию.
Завучи по военно-патриотическому воспитанию появятся в ближайшее время в белорусских школах, об этом свидетельствуют изменения в Едином квалификационном справочнике должностей служащих, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
В обязанности специалистов входит формирование у учащихся патриотического осознания, а также обязательной подготовки школьников к военной службе.
Как сообщает interfax.by, руководитель по военно-патриотическому воспитанию будет обеспечивать «реализацию идеологии в области обеспечения военной безопасности, в части, касающейся гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи».
В министерстве образования Беларуси подтвердили информацию о данных изменениях.
«Действительно, такого рода специалисты будут работать в учреждениях образования», - сообщили в пресс-службе Минобразования.