В белорусских школах появятся завучи по военно-патриотическому воспитанию 26 18.01.2020, 20:17

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Белорусских школьников будут учить патриотическому осознанию.

Завучи по военно-патриотическому воспитанию появятся в ближайшее время в белорусских школах, об этом свидетельствуют изменения в Едином квалификационном справочнике должностей служащих, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

В обязанности специалистов входит формирование у учащихся патриотического осознания, а также обязательной подготовки школьников к военной службе.

Как сообщает interfax.by, руководитель по военно-патриотическому воспитанию будет обеспечивать «реализацию идеологии в области обеспечения военной безопасности, в части, касающейся гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи».

В министерстве образования Беларуси подтвердили информацию о данных изменениях.

«Действительно, такого рода специалисты будут работать в учреждениях образования», - сообщили в пресс-службе Минобразования.