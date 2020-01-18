Белорусские болельщики прорвались на трассу в Рупольдинге и подогнали к финишу Елетнова
- 18.01.2020, 21:24
Белорусский биатлонист на финишном отрезке вел борьбу со словенцем Довжаном.
Мужская сборная Беларуси заняла шестое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. На последнем этапе за белорусов бежал Роман Елетнов, передает pressball.by.
На финишном отрезке Елетнов вел борьбу со словенцем Михой Довжаном. Белорусские болельщики прорвались на трассу в Рупольдинге и подогнали к финишу Елетнова, который в итоге обогнал Довжана на 15 секунд и финишировал шестым.