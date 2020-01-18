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Белорусские болельщики прорвались на трассу в Рупольдинге и подогнали к финишу Елетнова

  • 18.01.2020, 21:24
Белорусские болельщики прорвались на трассу в Рупольдинге и подогнали к финишу Елетнова
Иллюстрационное фото

Белорусский биатлонист на финишном отрезке вел борьбу со словенцем Довжаном.

Мужская сборная Беларуси заняла шестое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. На последнем этапе за белорусов бежал Роман Елетнов, передает pressball.by.

На финишном отрезке Елетнов вел борьбу со словенцем Михой Довжаном. Белорусские болельщики прорвались на трассу в Рупольдинге и подогнали к финишу Елетнова, который в итоге обогнал Довжана на 15 секунд и финишировал шестым.


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