Белорусские болельщики прорвались на трассу в Рупольдинге и подогнали к финишу Елетнова 18.01.2020, 21:24

Иллюстрационное фото

Белорусский биатлонист на финишном отрезке вел борьбу со словенцем Довжаном.

Мужская сборная Беларуси заняла шестое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. На последнем этапе за белорусов бежал Роман Елетнов, передает pressball.by.

На финишном отрезке Елетнов вел борьбу со словенцем Михой Довжаном. Белорусские болельщики прорвались на трассу в Рупольдинге и подогнали к финишу Елетнова, который в итоге обогнал Довжана на 15 секунд и финишировал шестым.