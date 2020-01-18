закрыть
18 января 2020, суббота, 21:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

У нового премьера РФ нашли белорусские корни

1
  • 18.01.2020, 21:33
У нового премьера РФ нашли белорусские корни
Михаил Мишустин

Отец Михаила Мишустина родился в Полоцке.

В российских СМИ появляются новые подробности о биографии нового российского премьер-министра Михаила Мишустина. Он родился в 1966 году в Лобне в Московской области.

Появилась информация, что его отец, Владимир Моисеевич, родился в 1939 году в Беларуси в Полоцке. Мать премьера Луиза Михайловна — уроженка Архангельской области России, передает kp.by.

Родители Михаила Мишустина жили в Москве, а после переехали в Лобню. Владимир Мишустин работал в службе охраны "Аэрофлота".


популярное за неделю

Мнение

Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип