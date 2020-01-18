У нового премьера РФ нашли белорусские корни 1 18.01.2020, 21:33

Михаил Мишустин

Отец Михаила Мишустина родился в Полоцке.

В российских СМИ появляются новые подробности о биографии нового российского премьер-министра Михаила Мишустина. Он родился в 1966 году в Лобне в Московской области.

Появилась информация, что его отец, Владимир Моисеевич, родился в 1939 году в Беларуси в Полоцке. Мать премьера Луиза Михайловна — уроженка Архангельской области России, передает kp.by.

Родители Михаила Мишустина жили в Москве, а после переехали в Лобню. Владимир Мишустин работал в службе охраны "Аэрофлота".