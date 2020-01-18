Как крылатые гусары ВКЛ наводили страх на своих оппонентов 18.01.2020, 21:42

Становление и развитие гусарии тесно связано с развитием военно-политических отношений ВКЛ и Короны Польской.

Со времен общей победы в Грюнвальдской битве над Тевтонским орденом, военная организация войск обоих государств была схожей. Неудивительно, что процесс рождения нового вида польской и литовской кавалерии — гусарии, развивался одновременно в двух союзных государствах, пишет zbroevy-falvarak.by.

Что же такого особенного в польско-литовской гусарии?

Впервые новый род войск литовского и польского государства — «гусария» начал упоминаться в промежуток между XV и XVI столетием и завершило свое существование в 1776 году, когда сейм Речи Посполитой утвердил решение о формировании бригад народной кавалерии из панцирных и гусарских хоругвь.

Понятие гусария:

Первое упоминание слова гусария, на просторах будущего государства двух народов ВКЛ и Короны Польской, мы встречаем в реестре «скарбовом» (имущественный реестр) польского короля Яна Ольбрахта в 1500 году «Oto sa husarze». В это время, между ВКЛ и Короной Польской существовали крепкие военно-политические и династические связи. Однако, общего военного устройства не было.

По всей видимости, гусария в Польше появилась в результате взаимоотношений войск Короны Польской и ВКЛ с сербскими и венгерскими наемными конными солдатами. После битвы на Косовом поле и падения сербского государства, многие сербские солдаты закаленные в боях с турками оказались не востребованы на военной службе. Сербские солдаты, в силу особенности войны с турками, приобрели определенную тактику и вооружение, эффективное в борьбе с отрядами турков и татар.

Во многих источниках, мы с вами читаем – польская «гуссария», «польско-венгерская»… Это неправильное представление информации, искажение или упрощения фактов, относящихся к процессу создания — гусарии . Те, кто знают военную историю своих предков: поляк, белорус, литовец, украинец, никогда не скажет, что «гусария» — польская. «Гусария» — это род войск возникший на обширных пространствах Короны Польской и Великого Княжества Литовского: землях современной Литвы, Польши, Беларуси и Украины, западных регионах современной России… Польские историки Cichowski J. Szulczyński A., подобно изучающие историю появления и развития «гусарии», в своей монографии: – Husaria, особенно подчеркивают факт того, что гусария – это результат совместного исторического развития общности народов, объединённых Кревской, а затем и Люблинской унией, для совместной защиты своих границ от врагов. В последствии, объединённых в конфедеративного государства Речь Посполита. Гусария формировалась из солдат набранных на землях Малопольши, Великопольши, Мазовии, Помории, Инфлянтах, Литвы (территория современной Литвы и Беларуси), Украины, Волыни и Подолья.

История развития гусарии на территории ВКЛ и Короны Польской делится на четыри периода:

1410 — 1500 гг.

1500 — 1598 гг.

1598 — 1696 гг.

1696 – 1772 гг.

Первый период, 1410 — 1500 гг.

1410 год – год, великой победы объединённых войск Короны Польской и Великого Княжества Литовского в Грюнвальдской битве над войсками Тевтонского ордена, которые на тот момент, считались образцовыми, вооруженными и наиболее сведущими в европейской тактике.

Этот успех был успехом посполитого рушения, народного войска собранного повсеместно в Польше и Литве (Литва, Беларусь, Украина). Подобные войска собирались по призыву Короля и Великого князя литовского но определенный срок. Победа в Грюнвальдской битве, является результатом тактического сочетания боевых свойств легкой конницы и тяжелой конницы союзников. В результате маневра войск ВКЛ, в основном легкой и средне вооружённой конницы, часть войск Тевтонского ордена увязла в обозе ВКЛ и в ожесточенном сражении с оставшимися на поле боя хоругвями ВКЛ, которые прикрывали фланг войск Короны Польской. Ожесточенное сражение хоругвей войск Короны Польской, возвращение войск ВКЛ и их удар в тыл, общая дезорганизация войск Тевтонского войска, привело к полному разгрому ордена.

Уже в те отдаленные времена, ВКЛ и Корона Польская использовал своеобразную тактику ударов конных хоругвь легкой и тяжелой кавалерии. Этот опыт, был результатом постоянного взаимодействия ВКЛ и Короны Польской на своих восточных границах с татарами и турками. Откуда черпался опыт для организации будущей тактики войск Речи Посполитой.

Новые войны, требовали от войск ВКЛ и Речи Посполитой использовать более профессионально подготовленных солдат и командиров.

Посполитое рушение было мало дисциплинирована, плохо подготовлено к боевым действиям и никогда не спешила на войну.

В новых войнах, роль Посполитого рушения сведется к второстепенной (поддержание осады, разъезды, партизанские действия и прочее), а ведущая роль, будет отведена профессионально подготовленным войнам, нанятым за денежное вознаграждения на определенный срок. Одним из видов, подобного наемного войска и станет гусария ВКЛ и Короны Польской.

Второй период, 1500 — 1598 гг.

В 1500-х годах, в списках (реестрах) скарбовых Короны Польской появляются записи о гусарских подразделениях. Однако, боевое применение хоругви «гусарии» нашли на поле брани территории ВКЛ, а точнее территории современный Беларуси: Клецке и Орше.

Так польский хронист Мартин Бельский (1495-1575)в свое работе «Службе рыцарской» (Sprawie Rycerskiej) пишет: «Раковы (Сербы) (Racowie) из народа славянского происхождения, пришедшие служить в Польшу к королю Людовику солдаты с тарчем и копьем», также в другой из своих работ (истории) он написал: «в году 1503м приехал Александр (Ягейленок) с Литвы созвал сейм в Люблине, на котором был издан служебный приказ о службе обычаем усарским (хусарским (гуссария) или сербским, с копьем и тарчем. Можно отметить, что Александр, был Великим Князем Литовским с 1492 года, а Королём Польши с 1501 года. Таким образом, можно говорить о том, что для Литвы как и для Польши, процесс образования «гусарии» был единообразен. Как в Польше, так и в Литве, с 1500го начинают нанимать на службу сербов, которые приносят с собой обычай службы по «усарски», ставшей для нас впоследствии, — гусарией польско-литовской. Это заключение, подтверждают и польские историки, так в монографии Cichowski J. Szulczyński A. – Husaria: указывается на одновременное появление «гусарии», как на Литве, так и в Короне Польской.

Первое упоминание, об участии гусарии в боевых действиях, относиться ко времени битвы войск ВКЛ с татарами под Клецком в 1506 году. В том сражении, участвовали отряды посполитого рушения ВКЛ, надворная королевская хоругвь и наемным подразделения ВКЛ, под предводительством маршалака дворного литовского Михаила Глинского. В этом войске присутствовали первые сербские наемные солдаты, которые выступали в войсках, в качестве наемных конных воинов. Так, в описании битвы, Михаил Стрижковский отметил: «Раковы (старопольское слов Rac – серб) литовцы прытко(быстро) прискакали….».

В 1514 году, «гусария» принимала участие в великой победоносной битве проигранной войны – Оршанской битве. Которая, нам хорошо известна по картине неизвестного художника хранящейся в национальном музеи Варшавы. На этой картине, впервые, можем лицезреть – «гусарию». Если изучать картину, то можно обратить внимание, что автор отдавал предпочтение ключевым моментам битвы, и ключевым участникам битвы – так мы наблюдать тяжелую польскую конницу, наемную пехоту и артиллерию, также практически во всех сценах, присутствует – легкая конница (самый значительный по количеству вид войск в армии ВКЛ Гусария в Оршанской битве, 1514 год Оршанской битве.и Короны Польской), которая на картине изображена в виде «гусарии» — копье, «венгерский» тарч, отсутствие доспехов.

И так, первые серьезные испытания для нового типа войск «гусарии», были – Клецкая и Оршанская битва.

Наемные сербские и венгерские войны, служили в Венгерский гусарвойске ВКЛ, по «усарски» (usarsky) в почтах XVI века, без какого-либо тяжелого доспеха и вооружения.

Гусария, того периода отличалась от иных войск прежде всего вооружением:

— легкая конница, вооруженная копьем и щитом «тарчем», а точнее, его венгерской версий (венгерский тарч). Гусария того периода не имела латного доспеха, воины были защищены стегаными тканными доспехами, для головы использовали специальные набивные шапки, смягчающие удар. Активно использовался лук, хорошо себя зарекомендовавший на просторах Сербии и Венгрии.

Основным видом наступательного оружие «гуссарии» в 1500 – 1598 гг, было копье, или как указывают польские источник: «drzewo» древо – легкое копье приспособленное для стремительного удара в галопе. Во время езды галопам, лошади могли достигать скорость в 60 км\ч. Что превращало копье в страшное оружие легкой кавалерии.

Таким образом, гусарию 1500-1598 гг., можно охарактеризовать как: легкую кавалерию войск ВКЛ и Короны Польской, тактика и вооружение которой была заимствована от сербов и венгров, служивших на тот период в гусарии, прекрасно подходившей для военной тактики двух государств того периода.

Третий период, 1598 — 1696 гг.

— в этот период, появилась, та самая — «гусария» или «крылатые гусары» на которых, сейчас обращен взор любители белорусской средневековой военной истории.

1598 — 1696 гг. - период великих побед гусари, когда польско-литовская гусария, считалась лучшей в Европе. Польская (литовская) конница – «гусария» разбивала Московитов, Татар, Османов, Шведов, Немцев. Многие европейские стратеги того времени, с удивлением относились к тактике польского-литовского войска, основной ударной силой которого была тяжелая кавалерия (гусария), которая эффективно взаимодействовала с легкой конницей (казацкие и татарские подразделения) и незначительными силами пехоты. И это, в то время, когда во все Европе, пехотные подразделения были решающей силой армии.

Превращение легкой «гусарии» в тяжелую ударную кавалерию, связано прежде всего с военными реформами Стефана Батория, короля польского и великого князя литовского (с 1576 года), любившего свою резиденцию в городе Гродно. Он был велик своими организаторскими и военными талантами. Одним из проявлений таланта были реформы направленные на создание тяжелой латной конницы, которая могла бы выставлена для боя в любых землях, огромного на то время государства Речи Посполитой.

В период инфляндской войны (ливонской) 1557 – 1570 армия ВКЛ и Короны Польской состояли на 2\3 из легкой гусарии и на 1\3 из тяжелых копейников. В это время, польско-литовская гусария, имела легкие доспехи, копье и саблю, в то же время копейники, были тяжело вооружены и одоспешены.

Стефан Баторий в рамках своих реформ, на укрепления боеспособности войск Речи Посполитой, начал преобразования гусарии из легкой конницы, в новый особый вид войск – ударную, латную кавалерию. Реформа проводилась на основании королевского универсала 1576 года, который впервые выделил гусарию в новый особый вид войск армии Речи Посполитой.

О реформе Стефана Батория, более подробно можно узнать из письма короля Стефану Белявскому, где король описывает требования к новому виду войск: «каждый ротмистр должен следить за тем, чтобы лошади солдат были хорошие и сильные, а сами они (солдаты) вооружены по способу венгерскому, в хорошем доспехе железном, шишаком (шлем-шишак), рукавицами латными, копьем, мизерикордией, мечом называемым кончаром, седельным пистолетом, перья и иные приспособления для устрашения противника по усмотрению каждого солдата».

Формирование структуры единого слаженного подразделения гусарии произошло не сразу. Так согласно переписи от 1580 года из Брест-Литовска (Брест) гусарская хоругвь (139 солдат) состояла из 88 гусар и 51 рейтара. В гусарской роте Гостеневского в 1590 году было: 107 гусар и 38 аркебузеров, в роте Кузминского на 98 гусар и 22 аркебузера.

Как итог, только в 1598 году, благодаря великому коронному гетману Яну Замойскому, гусария превратилась в однородное подразделение войск, состоящие исключительно из гусар, вооруженных и одоспешенных по единому образцу.

Также в этот период, сформировался другой вид войск Речи Посполитой – казацкие хоругви (казацкие, татарские, пятигорцы), легкая конница, вооруженная легким оружием, луками. Иногда имели доспехи в виде кольчуг, за что получали название – панцирные казаки. Но зачастую, воевали в легких доспехов или без них.

Так, гусарская и казацкая конница, без значительных изменений, просуществовала до конца своего существования – 1776 года.

Структура гусарской роты:

Ротмистар (командир)

Хоругвь состояла из почт (небольших отрядов), ротмистра, поручика, хорунжего и товарищей.

Например:

Ротмистр – 12 солдат;

Поручик – 10 солдат;

Хорунжий – 5 солдат;

8-ть товарищей по 3 солдата.

Итого, хоругвь – 50 конных солдат.

Солдаты, которые приходили вместе с товарищами звались – пахолками (челядниками).

Также, вместе с солдатами хоругви были и гражданские помощники солдат — обозные. Которые занимались заготовкой провианта для лошадей, лагерными сборами и прочими хозяйственными делами. Хотя, зачастую их использовали и в войне, как вспомогательную силу.

Численность гусарской хоругви:

От 50 до 200 лошадей. В среднем, гусарская хоругвь — 100 лошадей.

Уже в 1596 году, значимость гусарии становится видна по структуре войск участвующих в боевых действиях (восстание Наливайки на Украине).

Так, Корона Польская выставила:

Гусария – 3200 лошадей;

Легкая конница – казацкие хоругви – 1200 лошадей;

Пехота польско-литовская – 800 солдат;

Пехота немецкая — 1240 солдат.

В свою очередь, Великое Княжество Литовское:

Гусария 800 лошадей;

Легкая конница – пятигорцы – 630 лошадей;

Пехоты – 100 солдат.

Гусарский доспех XVII вВ 1602 году, Речь Посполитой направила на войну со Шведами: 3500 гусар, 2270 легкой конницы (панцирные казаки), 500 рейтар и 3500 пехоты.

Постепенно численность конницы гусарской и казацкой выравнивается, а уже в 1650-х численность казацких хоругвь значительно увеличивается. Так во время битвы у Берестечко, в 1652 году, войска Речи Посполитой состояли из 2400 гусар, в то время как численность казацких подразделений – 11 000.

Постепенно роль гусарии падает, так с 1683 года, в военной структуре войска Великого Княжества Литовского из 12 000 армии, на гусарию отводилось 400 солдат. В таком состоянии гусария в ВКЛ просуществовала до ее ликвидации в 1776 году.

Солдаты гусарии:

— служить в «гусарии» было почетным делом, многие молодые представили богатой шляхты начинали свою службу с гусарии. Солдаты из богатой шляхты не были лучшим материалам для хоругви. Зачастую, богатая шляхта была своевольна, не дисциплинированна, а иногда и находилась в оппозиции к верховному командующему, — гетману. Баланс сил в в хоругви поддерживал ротмистар, который и являлся командирам отряда -хоругви. Как правило, это был богатый человек, который в случаи необходимости, мог взять на себя многие финансовые вопросы. Также гусария была местом службы и профессиональных солдат, которые зарабатывали военной службой себе на жизнь. Оплата в гусарии была самая высокая со всех родов войск. Возможно, только наемные рейтары могли получать одинаковые с гусарией деньги. Так или иначе, гусария была местом службы лучших воинов Речи Посполитой, служба в гусарии требовала – высоких моральных, военных и финансовых возможностей от солдат.

Четвертый период 1696 – 1772

Период упадка польско-литовской гусарии — повсеместное применение огнестрельного оружия, привело к господству пехоты в полевых боях. Различные оборонные приспособления против конных отрядов: испанские козлы, гуляй-города и прочее. Нивелировали возможности гусарии, перед панцирными или казацкими хоругвями.

Также на упадок гусарии, как ведущих сил войск Речи Посполитой повлияло демографическая «яма», которая возникла после войны Московского Княжества с Великим Княжеством Литовским 1654—1667 (Тринадцатилетняя война), в результате которой погибло до 1/3 населения белорусских земель ВКЛ, а затем начавшейся войны со шведами, вошедшая в историю польского и белорусского народа, как «шведский потоп» в 1655−1660 годах и в продолжение война с османской империей и последовавшая в 1700 м году Северная война.

Кроме демографического контекста проблемы, можно добавить экономический кризис Речи Посполитой, вызванный нескончаемыми войнами. Так, территория ВКЛ была крайне опустошена, большинство хозяйств находилось в упадке.

Как писалась ранее, с 1683 года, на территории ВКЛ располагалось до 400 гусар ВКЛ. Свою решающую роль, гусария утратила, как на землях ВКЛ, так и на землях Короны Польской.

1696 году, умер последний выдающейся военачальник и король Речи Посполитой Ян Собеский. С ним и закончились и великие победы крылатой гусарии.

Гусария прекратила свое существование в 1776 году, в результате акта по которому гусария и панцирная кавалерия вошли в кавалерийские бригады.

Оружие и доспехи:

Эпоха зарождения (1500 — 1598)

Как мы знаем, в эпоху зарождения гусарии, когда она только появилась в виде легких конных хоругвь укомплектованных венграми и сербами – гусария была легко вооруженной и легко одоспешенной кавалерией. Ее отличие, от иных кавалерийских подразделений того периода – копье и щит — типа «венгерский тарч».

Как указывали письменные источники сербы и венгры служили в Армии Короны Польской и Великого Княжества Литовского по “usarsku”, т.е. без какого-либо защитного доспеха, иногда можно было встретить легкий доспех «набивного» типа.

Так же, можно говорить о высокой слаженности подразделений подобного типа, которую была выработана сербами и венграми во время непрекращающихся сражений с Османской империей.

Эпоха расцвета (1598 – 1696)

Период появления –«крылатой гусарии». В этот период гусария превращается в тяжелую ударную силу войск Короны Польской и Великого княжества Литовского. Со своим особым видом доспеха и вооружения.

Выводы:

Польско-литовская гусария (крылатые гусары) — появились в результате совместного развития военные организации войска народов Короны Польской и ВКЛ (белорусских, литовских, западнорусских, украинских земель).

Польско-литовская гусария, раннего периода (1500 — 1598), являлась легкой кавалерией.

Польско-литовская гусария, периода расцвета (1598 — 1696), является классической «крылатой гусарией» Речи Пасполитой, ударной силой войска Речи Посполитой на всех полях сражений.

Польско литовская гусария — была тяжелодоспешенной кавалерией, но в отличии от западноевропейской кавалерии, доспех польско-литовского гусара имел «баланс» между тяжестью и эффективностью. Он не был полностью латным (за исключением отдельных типов — карацен). Упор делался на защиту корпуса и головы война.

Основными видами оружия «крылатых» гусар были: копье, кончар, сабля, пистолет, надзяк(чекан, надзяк, обух).

Польско литовская гусария — образцовый вид кавалерии, один из наиболее эффективных в XVII столетии.

Польско литовская гусария — один из наиболее эффективных видов войск созданных когда-либо, на белорусских землях, безусловная часть белорусской военной истории и национальной гордости белорусского народа.