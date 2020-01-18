Российское «Лекало» оказалось бесполезным против американских «Абрамсов» 12 18.01.2020, 21:48

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Новейшие российские боеприпасы не в состоянии поразить западные танки.

Российские бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало» оказываются бесполезными против современных западных танков M1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2, пишет lenta.ru со ссылкой на Defence Blog.

Издание, ссылаясь на публикацию The National Interest, отметило, что лобовая броня танков M1 Abrams, Leopard 2 and Challenger 2 эквивалентна 800-миллиметровой катаной гомогенной броне, тогда как, согласно «Известиям» и российскому военному эксперту Алексею Хлопотову, новейшие российские боеприпасы 3БМ44 «Лекало» способны пробивать 650 миллиметров сплошной брони с расстояния два километра, чего «достаточно для поражения американского M1A2 Abrams современных модификаций».

В публикации газеты, появившейся в январе, также утверждалось, что изделия 3БМ44 «Лекало», разработанные на замену советским 3БМ42 «Манго», в количестве двух тысяч штук поступят на вооружение российской армии в текущем году и смогут применяться танками Т-90, Т-80 и Т-72, а также Т-14.