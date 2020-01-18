Фотофакт: хоккеист минского «Динамо» накормил вратаря драниками 3 18.01.2020, 22:14

Вячеслав Грецкий принял участие в Матче звезд.

Форвард минского "Динамо" Вячеслав Грецкий принял участие в конкурсе буллитов в рамках Матч звезд КХЛ-2020.

Белорус перед исполнением штрафного броска подъехал к вратарю Юлиусу Гудачеку в соломенной шляпе и свитере с орнаментом и накормил того драниками.

Буллит, однако, Грецкий, который попал на Матч звезд по результатам голосования болельщиков, не реализовал.

"Забивать было неудобно, хорошо, что бросил, а так еле доехал. Если честно, сердце колотилось, думал оно остановится на старте! Потом уже успокоился.

Наш пресс-атташе как-то пообещал, что накормим драниками вратаря, вот я и выполнил обещание. Юлиус ничего не сказал, но раз съел, значит вкусные получились. Моя команда точно смотрит сейчас Матч Звезд, видел, что в нашей группе об этом уже писали", — цитирует Грецкого hcdinamo.by.