Королева Елизавета лишила принца Гарри и его супругу королевских титулов 4 18.01.2020, 22:27

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ФОТО: CHRIS JACKSON/GETTY IMAGES

Супруги не смогут пользоваться государственным финансированием.

Принц Гарри и его жена Меган больше не будут работать членами британской королевской семьи, и они не будут использовать свои титулы "королевского величия", поскольку они вступают в более независимое будущее, заявил Букингемский дворец в субботу, передает zn.ua.

"Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимыми членами моей семьи", - сказала королева Елизавета в своем заявлении.

"Я осознаю проблемы, с которыми они столкнулись в результате тщательного изучения в течение последних двух лет, и поддерживаю их стремление к более независимой жизни".

Королева добавила, что она "особенно гордилась" тем, что Меган стала одним из членов семьи.

Во Дворце сообщили, что Гарри и Меган больше не будут получать государственные средства, и они вернут деньги, потраченные на реконструкцию их коттеджа в Виндзоре. По словам представителей дворца, изменения вступят в силу весной этого года.

Ранее сообщалось о том, что сотрудников британской резиденции королевской четы в Фрогмор-коттедж уволили, а домоуправляющего и других ключевых сотрудников перевели на другую работу.