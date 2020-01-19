В Беларуси снова подорожало автомобильное топливо 5 19.01.2020, 8:14

1,919

Это уже третье изменение цен в этом году.

С 19 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин выросли на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 19 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составила 1 рубль 67 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 77 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 99 копеек, ДТ — 1 рубль 77 копеек.

Это третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 12 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку. В концерне тогда пояснили, что изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.