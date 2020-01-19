Путин играет в наперстки на сцене 6 19.01.2020, 8:32

3,389

Фото: ТАСС

В России наступили интересные времена.

В один день президент Владимир Путин объявил о конституционной реформе, отправил в отставку весь состав правительства и «наколдовал» нового премьер-министра.

Но самое интересное то, что он объявил о создании рабочей группы, которая должна подготовить изменения в конституцию, - пишет Bild (перевод — unian.net).

В эту группу вошли патриотический писатель, фигуристка, женщина-космонавт, директор театра и кардиохирург.

Проще говоря, образовалась компания выдающихся людей, которые не имеют никакой компетенции в сфере российского законодательства.

«На самом деле конституционная реформа Путина – это игра в наперстки на большой сцене. Вовлеченные в нее люди не играют никакой роли. Это игра в наперстки, в которой не важно, где шарик. Ведь рука, которая ведет игру, остается неизменной», - пишет издание.

Bild пишет, что Путин не может просто так уйти на пенсию. Ведь на протяжении последних 20 лет небольшая группа бывший офицеров КГБ держали власть в России в своих руках. Это люди с очень специфическими взглядами. Они верят, что их страна в окружении врагов. Кроме того, враги на ее улицах. Они думают, что если дать народу возможность принимать решения, страна погибнет.

«Эти люди до сих пор переживают травму краха СССР. Они отвечали за то, чтобы гарантировать безопасность государства. Но когда они отвлеклись, их страна вдруг исчезла, была предана и продана», - говорится в статье.

Идеология нынешних правителей России закалялась в Советском Союзе. Согласно ей, существуют только враги и друзья. Поэтому добровольной передачи власти не будет. Оставаться президентом до смерти – это не мечта Путина. Он считает, что это его обязанность. Фактически Путин стал заложником своего страха перед изменениями.

«А тем временем, народ лежит, как демонстрант, на земле лицом к асфальту с закрученными за спину руками. Правительство сидит на нем сверху и уверяет, что народ доволен», - говорится в статье.

Российские спецслужбы суют свой нос везде: в экономику, искусство, прессу, в каждую сделку. Именно поэтому так много россиян едут из родной страны. Никто из них не верит, что в России что-то изменится в будущем.

Даже так называемых «братских» стран на постсоветском пространстве больше не осталось. Кремль нажил врагов там, где когда-то были друзья. Он нарушает каждый рубеж и наводит на соседей лишь страх. На любые изменения люди, которые управляют Россией, реагируют одинаково. Они фактически пытаются запихнуть зубную пасту обратно в тюбик. Конечно, это не сработает. Но ничего другого они делать просто не умеют.