«Затаившийся дракон»: китайская экспансия в России проходит успешно 6 Анжела Новосельцева, «Росбалт»

19.01.2020, 8:59

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Местные жители бессильны и уже задумываются о бегстве.

«Топчут газоны и мусорят! Моют руки над урнами! Громко разговаривают и плюются! Десятки туристических автобусов часами дымят под окнами в спальных районах!»

Это неполный перечень самых частых претензий коренных (и не очень) обитателей петербургского Васильевского острова — одного из центральных районов города — к гостям из Поднебесной.

Уровень возмущения варьируется: так, китайским студентам еще нет-нет, да и достается снисходительный кивок. А вот туристов и мелких бизнесменов, обосновавшихся в полуподвальных помещениях у «Василеостровской», «Приморской» и на улице Кораблестроителей, совсем не жалуют.

Что принес петербуржцам пресловутый разворот России на восток и почему разрастающаяся китайская диаспора остается невидимкой для экономики нашей страны?

Вкус Китая

Вторник, вечер. С моей китайской знакомой Минчжу (пару лет назад она поступила в СПбГУ) держим курс от «Приморской» к ЖК «Морской каскад» на Кораблестроителей. Судя по тому, что пишут в городских СМИ, мы вот-вот окажемся в самом сердце чайна-тауна.

Дует холодный ветер, полчищ китайцев пока не видно, но в глаза уже бросаются заведения с пестрыми иероглифами. Выглядят прилично. Минчжу предлагает заглянуть в ресторанчик «Макао» на Кораблестроителей, 32.

Козырек входа оформлен фонариками, дверь украшает национальный орнамент, светятся гирлянды. У китайцев 25 января Новый год, а значит, через несколько дней все подобные ресторанчики будут переполнены.

Но не сегодня. В кафе занято всего пару столиков: китайские студенты что-то громко обсуждают, отчаянно жестикулируя. Остро-сладкий пряный запах захватывает обоняние еще в фойе.

У входа вздрагивают от сквозняка прикрепленные листки А4 — учредитель ООО «Тянь Фэй». Местные рассказывают, что большинство китайских заведений работает в течение квартала, а потом меняют юрлицо, виртуозно избегая налогов.

По совету Минчжу заказываю жареного судака с древесными грибами. На мой вкус, слишком много соли. Она берет себе курицу с кешью и молодым бамбуком. Вместе с чайником чая отдаем за все около 600 рублей — пожалуй, для питерского кафе очень бюджетно.

«Студенты предпочитают китайскую еду, хотя многие давно живут в России, — рассказывает Минчжу. — Думаю, им сложно изменить своим вкусам. А русская кухня для нас жирновата — в том числе поэтому туристы из Китая всегда выбирают национальную».

За ужин расплачиваемся наличными. Соседний столик переводит на карту — скорее всего, через китайский мобильный банкинг. Минчжу рассказывает, что в китайских заведениях оплата обычно идет через системы WeChat pay и Alipay. Я скромно умалчиваю о том, что без официальных терминалов таких платежей (которые, к примеру, есть в московских ЦУМе и ГУМе), транзакции нелегальны.

Я знаю, что Минчжу не слишком честна со мной: привела практически в образцово-показательный ресторанчик, накормила вкусной едой. Ох уж эта мягкая сила! Минчжу ничего не расскажет мне о том, что в китайском мессенджере Weibo они с друзьями обмениваются адресами «своих» дешевых парикмахерских, СПА-центров, магазинов, хостелов, караоке-клубов и даже казино.

Все эти заведения скрыты от любопытных глаз, на их дверях нет русских табличек, а при входе нужно сказать пароль — конечно, на китайском.

Догадываются о них разве что местные жители.

«Это вас не касается»

Марина Антонова давно живет на улице Кораблестроителей и уже не раз устраивала рейды по самым злачным китайским заведениям. По ее словам, «активизировались» гости из Поднебесной весной прошлого года. Только в домах ЖК «Морской фасад» и «Морской каскад» открылись больше десяти точек.

Антонова перечисляет мне проблемные адреса: на Кораблестроителей 30 постоянно засоряется канализация, так как в китайском кафе туда в солидных объемах сливают жир. В ресторане «Макао» — да-да, там, где мы только что ужинали с Минчжу — подсобка находится в подвале с крысами, а коробки с продуктами лежат на общедомовых трубах. В подвальном помещении Морской 21, к.1 и того хуже — игорные столы.

Вместе с петербургским депутатом Константином Чебыкиным они засыпали жалобами Роспотребнадзор, прокуратуру и комитеты. Все — без особого успеха. Чиновники рапортуют, что правительство приветствует китайские инвестиции. Однако денег в бюджете нет даже на приведение в порядок тротуаров на Кораблестроителей, по которым ежедневно передвигаются тысячи китайцев.

«Недавно получила ответ от Роспотребнадзора: проверять будут только то кафе, что у меня под окнами: Кораблестроителей 32, к.1. Рядом с ним находится что-то типа ночного караоке, русских не пускают, и соседи снизу жалуются на громкую музыку ночью. Но его инспектировать не будут, как и остальные адреса: видите ли, эти заведения не ухудшают моих условий проживания! — возмущается Антонова. — Выходит, защита нашего благополучия ограничивается квартирой, а остальное — не касается. Вместо того, чтобы навести порядок, жителям предлагают жаловаться по каждому случаю на каждого китайца в различные органы. То есть, защита граждан и интересов государства — дело самих граждан, а госорганы за наши деньги не выполняют свои функции».

О том же рассказывает и депутат ЗакСа Борис Вишневский: два года назад он отправлял письмо в Следственный комитет с просьбой проверить ряд кафе и магазинов, где китайцы своим соотечественникам продают золото и янтарь неизвестного происхождения.

«Почти все денежные потоки проходят мимо касс, — отмечает парламентарий. — У меня ощущение, что эта деятельность имеет серьезную крышу, и поэтому попытки расследовать кончаются ничем. О результатах проверки следственный комитет мне так и не сообщил».

Почему именно «Васька»?

Заселение китайцами западной части Васильевского острова началось с того, что в районе улицы Кораблестроителей появились общежития для иностранных студентов.

«В Петербурге китайцы изначально учились в двух вузах — это Политех и СПбГУ, — объясняет руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. — Они начали концентрироваться в этом районе, ведь китайцы — народ коллективистский. Начиная с 10-х годов „Васька“ стала местом притяжения для гостей из КНР».

В Москве китайская диаспора не такая большая: образовать место компактного проживания в столице гостям из Поднебесной не дали. После того как зачистили Черкизовский рынок, они разъехались — кто домой, кто в Петербург. Так, по данным Управления по вопросам миграции, в 2019 году на миграционный учет в Петербурге встали 795 тысяч граждан КНР. Из них — 752 тысячи туристов, почти 18 тысяч студентов и чуть больше 9 тысяч тех, кто приехал работать.

«Многие китайцы снимают квартиры на Кораблестроителей, — рассказывает Марина Антонова. — Сначала заезжают молодые китайцы, а через месяц-два, видимо, когда они находят работу, появляются их бабушки, дедушки, дети. Они сразу заводят собак, ставят машины во дворе, мусор оставляют на лестничной клетке, шумят. Переезжают целыми семьями и обосновываются надолго, превращая жизнь соседей в кошмар. При этом русского языка не понимают, и управдомы не знают, как им объяснить, что надо соблюдать порядок и что у них протечки в квартире».

В то же время желающих получить российское гражданство среди китайцев, живущих в Северной столице, крайне мало: гражданство России с 2017 года по середину 2019-го получили всего 196 гражданина КНР, следует из данных МВД.

«В Петербурге для китайских предпринимателей созданы все условия, потому они и едут, — уверен Кирилл Котков. — Вообще к нам приезжают довольно маргинализированные китайцы — это бизнесмены, которые не смогли начать дело на родине, несмотря на то, что в Китае очень благоприятные условия для ведения малого и среднего предпринимательства. Как только в Петербурге исчезнет благодатная почва для ведения бизнеса, они уедут».

Депутат Алексей Ковалев в Поднебесную наведывается часто и утверждает, что там русских встречают намного «жестче».

«Как иностранный гражданин в Китае я не имею право проживать ни в частном секторе, ни в гостинице без сертификата на прием иностранцев. Если меня примут — владелец понесет уголовное наказание. Получается, наши коммерсанты находятся в худшем положении, чем китайцы в России, — уверен депутат. — А у нас все можно, живи — не хочу. И гидами китайцы работать могут, и в кафе в юанях расплачиваться. По сути, китайская мафия выкачивает деньги из китайцев для китайцев на русской территории».

Кирилл Котков уверен, что Китай всегда позиционировал себя как параллельное человечество. А сейчас он создает плацдарм в другом государстве, чтобы работать там со своими — анклав, который не подконтролен России.

«Сквозь пальцы»

Востоковед убежден, что приезжающие китайцы активно пользуются лазейками в российском законодательстве и откровенным попустительством со стороны городских властей. Лояльное отношение к китайским гостям связано с российским «разворотом на восток» и сиюминутными политическими действиями государства. Однако внятной долгосрочной стратегии работы с восточными партнерами, по его словам, у власти нет. В то же время в законодательстве царит бардак, который позволяет китайцам формировать государство в государстве.

«Положить конец засилью китайских заведений, работающих в обход российского законодательства, можно только жесткими мерами, — уверен Котков. — Несколько лет назад в Таиланде китайским нелегалам категорически запретили работать с китайскими туристами, а тайская полиция силовым методом закрыла все китайские фирмы, которые практиковали перевод денег через свои платежные системы, отобрала имущество и выслала их владельцев из страны. И что, Китай наложил санкции на Таиланд? Нет, жесткая риторика — не в их стиле».

Востоковед предлагает последовать тайскому примеру и выслать из страны всех агентов влияния. По его словам, в городе прочно обосновались так называемые смотрящие за северо-западным регионом России со стороны Китая — именно с ними советуются новоприбывшие перед тем, как запустить бизнес.

Выйти из сумрака

Город пока не склонен радикально решать существующие проблемы, однако в комитете по межнациональным отношениями надеются, что ситуацию удастся переломить.

«Я уверен, что компетентные органы наведут порядок в этой сфере, — говорит председатель комитета Олег Капитанов. — Когда китайские предприниматели выйдут или будут выведены в „белое поле“, у петербуржцев не будет к ним претензий. Комитет сейчас разрабатывает проект „Единой карты мигранта“, которая заменит иностранному гражданину все бумажные документы: патент на работу, банковскую карту, свидетельство о регистрации и так далее».

По его словам, с запуском карты город будет в реальном времени узнавать, чем занимается иностранный гражданин, где он живет, работает и аккуратно ли платит налоги.

«Бегство белых»

В то же время очевидно, что без соответствующей политической воли на федеральном уровне, Северная столица мало чем может повлиять на китайский бизнес. Необходимо совершенствовать миграционное законодательство и ужесточать контроль за приезжими.

Но что, если таких шагов не предпримут?

Численность хуацяо — китайцев, проживающих за пределами родины — по оценкам экспертов КНР, составляет более 50 млн человек. Такие данные в 2011 году опубликовало влиятельное китайское издание «Жэньминь жибао». Их общины разбросаны по всему миру, и некоторым из них не одна сотня лет.

Самые старые чайна-тауны образовались в крупных мегаполисах Европы, Америки, Индии и Японии. Особенность их в том, что китайцы не ассимилируются: на протяжении своей долгой истории Поднебесная слишком долго была «вещью в себе» — и опыта интеграции в чужую культуру в китайском менталитете просто нет.

Многие чайна-тауны сегодня стали центрами торговли и китайской культуры и популярными туристическими центрами, но этому предшествовали долгие годы процветания контрабанды, наркобизнеса и проституции. Как именно будет развиваться китай-город в Петербурге — большой вопрос.

«Худшее, что может произойти — русские начнут уезжать с улицы Кораблестроителей — в западных странах есть термин White flight — „Бегство белых“, — делает нерадостный прогноз Кирилл Котков. — Так называют демографическую тенденцию, при которой белые уезжают из центральных районов, населенных этническими и расовыми меньшинствами, в белые пригороды».

Пока до этого далеко, но первые «звоночки» уж есть. Так, в группе «ВКонтакте» «Живем на Васильевском» местные регулярно негодуют, обсуждая поведение гостей из Поднебесной. А одна петербурженка с Малого проспекта ВО пишет:

«Из-за вони из китайских столовок рядом с домом постоянно першит в горле. Что можно предпринять, кроме переезда? Хотя такая мысль возникает уже регулярно…»

Анжела Новосельцева, «Росбалт»