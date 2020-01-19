Стратегия Путина и сакральная жертва Медведева 6 Роза Турарбекова, «Наше мнение»

19.01.2020, 9:23

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Год начался весьма горячо.

Как правило, под стратегией имеют в виду долгосрочные планы. Но сегодня, когда время сжимается, а прогнозы – дело неблагодарное (так как перестают быть таковыми), даже план на год – это уже стратегия. Политический мир с начала года сотрясается от различных событий, спланированных и неожиданных. Убийство Сулеймани, которое чуть не привело к войне в Заливе, а также процедура импичмента, которая уже влияет на американскую политическую систему, – вот лишь некоторые из резонансных событий. Год начался весьма горячо. Для Беларуси он также обещает быть непростым и малопредсказуемым, несмотря на политическую стабильность. Для нас самым важным событием, помимо несостоявшейся «углубленной интеграции» «союзного государства», может стать политическая реформа в России. Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию вызвал настоящую бурю дискуссий, толков, предположений относительно главной темы – политического транзита.

В духе ритуального обряда была даже принесена политическая жертва. Ею стал давний партнер президента – премьер-министр Дмитрий Медведев. Надо сказать, что предложенная должность заместителя главы Совета безопасности является все-таки почетной отставкой, учитывая историю всех российских премьеров со времен Витте. Одно можно сказать точно: дуумвирату, пусть и непропорциональному, пришел конец. Это также подтверждает главный принцип организации политической системы России еще с 1993 года – единоначалия власти.

Основы, как и подчеркивал сам Путин, останутся неизменными и потенциал Конституции 1993 года не исчерпан. Все родимые пятна системы – коррупция и «ближний круг» питерских друзей-соратников, уже не помогали, а мешали Владимиру Путину. Последняя президентская кампания 2018 г. показала, что былые «заслуги» Путина уже обесцениваются, а новые, как в случае с Сирией, не имеют достаточного веса. Такие драмы, как пожар в ТЦ «Зимняя вишня» и «мусорные бунты», становятся более важными для россиян, чем заморские операции.

Об изменении политического ландшафта в России говорили и зубры Госдумы такие как Владимир Жириновский. Подводя итоги своей президентской кампании в 2018 году, он говорил о том, что надо отказываться от института президентства, как чуждого для России (он не имел ввиду убрать Путина, даже напротив). Тогда же лидер ЛДПР предложил ввести новый орган – Госсовет, который фактически подменит администрацию президента. Жириновский настаивал на том, что структура партийной системы в России уже устоялась, и надо идти не по пути ее модернизации, а по пути укрепления. Подобного рода концептуальные предложения Жириновского частенько воплощались потом в жизнь в том или ином виде. Поэтому стоит обращать внимание на такого рода его заявления.

И то, что мы видим сегодня – это план «Б», который теперь может стать основным.

Если более детально рассматривать проблему конституционного дизайна по путинскому плану «Б», то надо разделить ее на четыре части.

Первая – президент и парламент. Вообще-то не стоит забывать, что верхняя палата не может считаться в прямом смысле избранным органом. Сенаторы в России – это и губернаторы также. Государственная Дума получает свой «кусочек» власти – утверждает премьера и, по его представлению, весь кабинет за исключением (видимо) силовиков. Это, конечно, значительное нововведение, но власть президента остается решающей. Он оставляет за собой право увольнять всех включая самого премьера. Кроме того, совершенно не ясно, как и кем будет выдвигаться глава правительства. Тесная связка Госдумы с правительством требует уточнений, причем существенных.

Вторая – президент и Совет Федерации. Силовики могут быть назначены президентом при консультации с верхней палатой. Однако мало кто из наблюдателей обратил внимание, что Путин хочет поставить под контроль прокуроров в регионах и перенести их выдвижение и утверждение с регионального уровня на федеральный. Правда, при участии Совета Федерации. А это – существенная часть властных полномочий, все более сосредотачивающихся в руках президента. Значит ли это, что Путин все дальше отходит от федеральных принципов?

Третья – президент и Госсовет. Роль этого органа очевидно поменяется. Из консультативного он, вероятно, трансформируется в исполнительный. Здесь вопросов еще больше. За счет чего будут прирастать полномочия Госсовета – за счет администрации? Совета Безопасности? Совета Федерации? Здесь самый главный вопрос: будет ли глава Госсовета и президент одним и тем же лицом, или же как у китайцев – это могут разные фигуры при транзите власти? Или как в Казахстане – этот транзит будет пожизненным?

Четвертая – президент. Учитывая все вышесказанное, можно предположить (по версии Жириновского) ликвидацию института Президентства и, соответственно, снятие вопроса о сроках правления подряд или вообще о них как таковых. Но это маловероятно.

Модель политического транзита в России только начинает конструироваться. Далеко не все заданные вопросы имеются в тайном листе «правильных» ответов. Открывая обсуждение по конституционным поправкам, Путин запускает апгрейд политической системы России, где он – и архитектор, и главное действующее лицо. Трансформировав институт президентства, он захочет того же от всех остальных властных институтов и на очереди – партийные фракции, которых ждет испытание выборами. Политический ландшафт в России меняется.

Для обновления системы нужны новые несущие идеи. Если раньше это были – оборона, «возрождение», «возврат нашего Крыма», то теперь – это демография и «социальное государство». «Своевременный» проект, так как для больших пространств нужны люди, а депопуляция в России, несмотря на приток гастрабайтеров, продолжается. В этом контексте принятие нового Закона о гражданстве и положение о соотечественниках, как раз укладывается в стратегию Путина по поддержанию демографического потенциала. И в этой части послания, видятся возможные планы по аутсорсингу людских ресурсов для России.

Роза Турарбекова, «Наше мнение»