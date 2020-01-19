Алесь Круткин: Империю зла победили простые ребята 3 19.01.2020, 9:44

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Фото: «Радыё Свабода»

Для этого достаточно сохранять свободу в своем сердце.

Об этом в «Фейсбуке» написал известный блогер и активист Алесь Круткин:

«Привет свободные люди!

Кто такой Лукашенко? Гарант независимости Беларуси? Нет! Это Саруман. И он страну в самом сердце Европы превратил в Изенгард. Он наплодил армию орков и гоблинов. Путин — это его хозяин, а он его вассал, как у Толкиена Саруман был на побегушках у Саурона.

Мы — свободные люди. И колхозному диктатуру проще договорится с кремлевским людоедом из Мордора о сдаче страны, чем с нами. Они разговаривают друг с другом на общем языке… Они одно целое — как Муссолини и Гитлер.

Империю зла победили простые ребята, такие как мы с вами. Фродо и Сэм. Интересно, что впервые Властелин колец на венгерский язык перевел Арпад Генц. В 1956 он участвовал в восстании за свободу Венгрии от коммунистов и был приговорен к пожизненному заключению. Но, отсидев 6 лет, этот толкиенист вышел по амнистии, а в 1990 стал первым президентом свободной Венгрии!

Буратино победил Карабаса-Барабаса! Чиполлино принца Лимона! Кстати, Лукашенко не дотягивает до уровня Карабаса. Карабас — в Кремле, а он скорее его помощник —Дуремар. И он вместе со своими пиявками сосет народную кровь…

Гарри Поттер с друзьями победили Волан Де Морта ! Того кого нельзя называть. Так говорили те, кто его боялся. Но боимся не мы, а они. Лукашенко — это самый трусливый житель страны.

Чтобы быть Гарри Поттером, не нужно рисовать себе на лбу шрамы. Для этого достаточно верить в свои силы, иметь чувство собственного достоинства, сохранять свободу в своем сердце. А самое главное: желать победить лысого дядечку.

Давайте все вместе назовем: кто такой Лукашенко? Скажите, как его зовут? Лукашенко — враг страны».