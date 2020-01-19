«Командиры уверены: если солдат заболел — сто процентов хочет уклониться от службы» 18 19.01.2020, 9:59

3,766

Военный врач в маске рассказал всю правду о своей работе.

Очередной гость рубрики «Без лица» на сайте onliner.by — военный врач. Мужчина больше десяти лет нес службу на этой должности и сформировал четкое мнение, что это больше хозяйственная, нежели медицинская работа.

Журналисты задавали вопросы и слышали ответы о призывниках, пытающихся откосить, начальниках, которые требуют внешнего лоска и не смотрят на суть вещей, медицинских препаратах, которые дают солдатам. Основные цитаты из видео — ниже.

— После распределения эта работа больше касается организации. Вы занимаетесь ремонтом медпункта, ремонтом и обслуживанием техники, настраиваете работу своего персонала. Непосредственно лечение занимает 10—15 процентов рабочего времени.

Надо понимать, когда вы вступаете в должность начальника медицинского пункта, то принимаете на себя все имущество и являетесь четко ответственным за него. Не имеет значения — врач, инженер, сапер — вы занимаетесь обслуживанием своей техники. Порой доходит до того, что на это тратится свободное время. Вы можете ремонтировать двигатель автомобиля ГАЗ-66, искать краску, налаживать сантехнику.

Никто особо в Вооруженных силах не заморачивается. Это ваше? Разбираетесь? За чей счет? Иногда вы вынуждены тратить свои деньги. Вы вкладываете их в покупку плитки, потому что руководство в первую очередь интересует картинка.

На самом деле, медицинское обеспечение солдат Вооруженных сил довольно неплохое. Если кто-то говорит, что в армии зеленка и аспирин лечат все, то это не так. Спектр лекарств довольно обширный, хватает для всего. Другой вопрос — квалификация врачей. Если специалист 80—90 процентов времени занимается хозяйственными вопросами, то что можно говорить о его практическом арсенале? Какое лечение он может дать пациенту? У моих коллег бывали абсурдные ситуации, когда командиры частей приходили на обход и решали, кого выписывать.

Командиры отделений уверены: если солдат заболел — сто процентов хочет уклониться от службы. Почему-то они считают, что врачи всеми силами хотят помочь военнослужащим в этом.

Сейчас есть недостаток в солдатах срочной службы. Вооруженные силы максимально пытаются изменить эту ситуацию. Именно поэтому требования к здоровью призывников постепенно меняются.

Когда мы говорим о попытках призывника откосить, надо понимать, насколько он подготовлен. Если парнем занимались профессиональные медики, шансы избежать службы довольно высоки. Врачи боятся призывать больных ребят: если с ними что-то произойдет во время службы, вина за призыв ляжет на доктора, который дал добро. Придется нести юридическую ответственность. Потому не надо думать, что призывают всех без разбору.