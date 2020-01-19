Авианосные группы США получат еще больше мощных «шершней» 19.01.2020, 10:04

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Иллюстрационное фото

Это усилит превосходство американского флота на море.

США продолжают совершенствовать своей вооружение и касается это в том числе и «боевых шершней» составе «крыльев» авианосных групп, пишет sprotyv.info.

Так, стало известно, что в составе ВМС США был проведен первый полет палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Super Hornet в комплектации IRST Block II.

IRST Block II – это инфракрасный модуль поиска и отслеживания, который включает в себя инфракрасный и другие сенсорные приборы для поиска цели и высокой точности ее поражения, а так же является связующим звеном в переходе к модификации Block III Super Hornet.

Данное усовершенствование позволит значительно расширить возможности по вычислительным процессам боевых систем самолета, улучшить ситуационную осведомленность пилота обо всем боевом пространстве, увеличить дальность полета F/A-18 Super Hornet, а так же включает усовершенствованную систему кабины пилотов, улучшение сигнатур и системы связи.

Подобного рода усовершенствования позволят сохранить F/A-18 Super Hornet основным истребителем-бомбардировщиком в составе ВМС США на десятилетия наперед. Хотя, все мы прекрасно понимаем, что это, в равной степени, как не первое, так и не последнее усовершенствование самолета. Поставки данной модификации в состав ВМС США запланированы на 2021 год.