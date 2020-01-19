Православные отмечают Крещение: что можно и нельзя делать

Православные отмечают Крещение: что можно и нельзя делать12
- 19.01.2020, 10:21
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Существует много примет на этот праздник.
В воскресенье, 19 января, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Крещение Господне, пишут naviny.by.
В этот день Иисус Христос был крещен Иоанном Предтечей в реке Иордан. Праздник Крещения также называется Святым Богоявлением, поскольку в этот день Бог явил себя миру в трех лицах: гласом с неба Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа — Бога Сына, на которого сошел Дух Святой в виде голубя.
Крещение, наравне с праздником Пасхой, является самым древним христианским праздником. Он всегда встречается верующими с большим подъемом, потому что напоминает об их собственном крещении, чем побуждает глубже осознать силу и значение этого таинства.
В первую очередь на Крещение принято ходить в церковь — помолиться и освятить воду. Придя домой, верующие умываются святой водой, чтобы избавиться от болезней и напастей на целый год.
Существует поверье, что в этот день целебными свойствами обладает даже снег, поэтому многие девушки умываются им, чтобы быть здоровыми и красивыми. Но так как в Беларуси в этом году аномально тепло, то это об этом поверье можно забыть как минимум на год.
На Крещение святят воду в церквях или набирают освященную воду из водоемов, где во льду прорезают кресты «Иордана». На Крещение принято купаться в таких иорданях.
Также освященной водой крестят жилище: правой рукой по часовой стрелке, осеняя крестом каждый угол. Начинать и заканчивать необходимо входной дверью.
После освящения воды и омовения надевают новые одежды (если возможности приобрести новое нет, надо хотя бы, чтобы они были чистые и из белой ткани), а потом «разговляются».
Главным блюдом, как и в Рождество, является кутья. Ее готовят из риса, пшеницы или других круп, добавляют изюм, мед, мак и сухофрукты. Кроме того на столе могут быть сдоба, вареная или тушеная рыба, овощи, фрукты, вареники, узвар и пр.
Как и у любого церковного праздника у Крещения есть свои запреты. Вот, что нельзя делать:
окунаться в прорубь до исповеди и причастия;
подавать на стол четное количество блюд (по традиции ставят семь или девять);
работать, в том числе убираться по дому и стирать;
ссорить и ругаться;
плакать (иначе весь год в несчастье проведешь);
оставлять обувь за порогом (весь год болеть будешь);
думать о дурном или желать кому-либо зла;
давать в долг;
гадать (с Крещением заканчивается пора гаданий – лучшее время для заключительного аккорда ночь с 18 на 19 января).
Кроме этого существует много примет на этот праздник.
Так, в частности, если на Крещение идет снег — будут хорошо родить хлеба, а если ясно и холодно — к засушливому лету.
Если на Крещение вы услышите лай собак — это сулит хорошее финансовое состояние в наступившем году, так как считается, что собаки зовут на охоту, которая сулит хорошую добычу.
Чтобы узнать, каким будет остаток зимы, в ночь перед Крещением надо взглянуть на небо: если звезды светят ярко, то весна придет рано, лето будет жарким и сухим, а осень — затяжной и теплой.