Жреческая коллегия 7 Егор Седов, «Росбалт»

19.01.2020, 10:31

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Жаль, что не хватило места «Хирургу».

Насчет «рабочей группы» по конституции России. Где не хватило места «Хирургу» (очень жаль, в новом документе теперь не будет узаконено «вот это вот, вот это вот все», а также многие иные интересные юридические положения).

1) Понятно, что вряд ли они реально станут над чем-то работать. Это такая «жреческая коллегия», призванная «освятить» текст. Вполне возможно, что уже написанный текст.

2) Почему в «жреческую коллегию» вошли такие замечательные персонажи? Ну, видимо, кто-то «там, наверху» искренне поверил в сурковскую (или не совсем сурковскую) концепцию «глубинного народа», которому такое понравится. Разочарую их: не понравится. Каким-нибудь крикливым группкам из трех десятков человек, говорящим от имени народа — наверное, да. Но не народу.

3) А теперь о главном. Мы всех этих прилепиных-шахназаровых не избирали. Кто все эти люди?! Понятно, что это — такое прикрытие, но формально они — «рабочая группа». Однако конституция — не человек. Человек может назначить себе список доверенных лиц, конституция, документ — не может. Посему легитимность будущих поправок и нововведений — даже не под вопросом. Она изначально нулевая, эта легитимность. Из-за этой «жреческой коллегии».

4) Нет, по ельцинской конституции (принятой безальтернативно — а кто ее полностью тогда прочел?) плакать, конечно, не надо.

Егор Седов, «Росбалт»