Белорусские следы в биографии легендарного ротмистра, ставшего кошмаром для Путина 4 19.01.2020, 10:38

4,935

Фото: АР

Несколько фактов о Витольде Пилецком.

В Польше Витольда Пилецкого называют «алмазом среди польских героев», «высочайшим примером польского патриотизма». Жизнь легендарного ротмистра, чье имя вернулось из небытия советской цензуры тридцать лет назад, тесно связана с Беларусью. «Салідарнасць» собрала вместе несколько фактов, свидетельсвующих об этой связи.

Сначала кратко напомним, благодаря чему Витольда Пилецкого называют одним из величайших героев Второй мировой войны. В мировую историю он вошел как автор подробного доклада о лагере смерти в Освенциме.

Чтобы узнать о происходящем там, Пилецкий, будучи одним из создателей «Тайной Польской Армии», под вымышленным именем преднамеренно попал под облаву немцев в одном из районов Варшавы. Так он пополнил ряды узников концлагеря.

В Освенциме Пилецкий создал подпольный «Союз военных организаций». Вскоре члены союза начали собирать и передавать информацию о происходящем в лагере за его пределы: сперва в Варшаву руководству польского подполья, затем британскому правительству. Он первый сообщил миру о газовых камерах в нацистских лагерях.

Весной 1943-го Витольд Пилецкий с небольшой группой соратников смог сбежать из Освенцима, прихватив с собой важные документы. Его подробный отчет о происходящем в лагере был отправлен в Лондон. В нем озвучивались ужасающие цифры: речь шла о миллионах уничтоженных узников.

Пилецкий был не только автором и исполнителем дерзкого плана по проникновению в Освенцим. Находясь за колючей проволокой, он вынашивал идею атаки на лагерь и освобождения заключенных. Но сил польского подполья для этого было недостаточно, а британское правительство идею не поддержало.

Внук повстанца

Предки Пилецкого происходили из старого шляхетского рода Лелива. Юзеф Пилецкий, дед Витольда, за участие в восстании 1863-64 гг был выслан в Россию, семье было запрещено возвращаться на родину на протяжении 30 лет.

Владения Пилецких были конфискованы, нетронутым осталось небольшое имение Сукурчи под Лидой, так как оно было записано на девичью фамилию бабушки Витольда Флавии.

Учеба в Вильне

Витольд Пилецкий родился 13 мая 1901-го в Олонецкой губернии России.

В 1910-м его родители Юлиан и Людвика решают вернуться в Сукурчи. В итоге переехала мать с детьми, отец остался работать на прежней должности. Витольд отправился на учебу в виленскую торговую школу.

Позже он учился в виленской гимназии имени Иохима Лелевеля, в которой получил аттестат зрелости. Изучал историю искусств в вилентском университете Стефана Батория.

Пилецкий был профессиональным военным — он закончил кавалерийскую школу офицерского резерва.

Воевал на территории Беларуси

В годы советско-польской войны участвовал в обороне Гродно в составе кавалерийского подразделения армии Польши. В 1919-м в составе 13-го уланского полка воевал под Лидой, Брестом, Барановичами и Минском.

Годом позже после демобилизации вступил в добровольный полк Наднёманских уланов, в составе которого участвовал в боях под Столбцами и Койданово, где и встретил конец войны.

Возрождал семейное имение

В Сукурчах в 1920-е жили родители Витольда с младшими детьми. Туда, бросив учебу в университете, в 1926-м и переехал будущий ротмистр. Он занялся домашним хозяйством, параллельно участвуя в регуляных учениях уланов.

В 1931-м Витольд женился на Марии Островецкой, уроженке польского Острова-Мазовецкого. Мария приехала на Новогрудчину учительницей. У них родились сын и дочь. По воспоминаниям детей, отец работал в поле вместе с наемными работниками, приучал к труду сына.

Общественная жизнь

Поселившись в родном имении, Пилецкий вел активную общественную жизнь. Был начальником Добровольной пожарной охраны, руководил кооперативом по изготовлению молочной продукции, основал местный сельскохозяйственный кружок, помогал бедным. Не забывал и о делах войсковых: основал в Лидском уезде организацию для подготовки кавалеристов.

Творчество

Фото pilecki.ipn.gov.pl

В костеле деревни Крупово в Лидском районе до наших дней хранятся иконы, написанные Витольдом Пилецким. Его поэма «Над Лидой» начинается со слов о новогрудской земле, замке Гедымина и древней Лиде:

W Nowogródzkiej Ziemi, nad rzeczką Lizdeyką ,

Co przepływa wpodle zamku Giedymina,

Rozłożony wokół starego zamczyska,

Od wieków istnieje prastary gród – Lida.

«Гонар ведаць пра нашага мужнага суайчынніка»

В 2011-м в Национальном историческом музее в Минске проходила выставка «Ротмістр Вітольд Пілецкі. 1901 – 1948». Вот что о ней писали тогда в прессе: «…Дождж за вокнамі музея не спыняўся да канца імпрэзы. Нібы знак таго, што людзі і прырода на этнічнай радзіме змагара з фашызмам смуткуюць аб тым, што ротмістра некалі пазбавілі жыцця незаконна. Добра, што цяпер мы маем усё ж гонар ведаць гераічную праўду пра нашага мужнага суайчынніка».