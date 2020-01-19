«Десять, девять, восемь секунд, и вдруг — бум»: Трамп рассказал, как ликвидировали Сулеймани 19.01.2020, 10:42

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КАСЕМ СУЛЕЙМАНИ

ФОТО: AP

Военные вели для президента США обратный отсчет.

Примерно за две недели до спецоперации США установили наблюдение за иранским командиром спецподразделения «Кудс» Касемой Сулеймани.

Военные вели для лидера США Дональда Трампа обратный отсчет до гибели генерала, рассказал сам Трамп во время приватного ужина для спонсоров Республиканской партии в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, передают The Washington Post и CNN.

По словам Трампа, он поминутно следил за операцией, находясь в Ситуационной комнате Белого Дома. Ему докладывали, сколько минут и секунд оставалось до гибели генерала.

«Сулеймани осталось жить две минуты и 11 секунд, сэр. Они в машине, они в бронированном автомобиле. Десять, девять, восемь секунд… И вдруг, бум», — рассказывал Трамп, отмечая, что военные наблюдали за ударом с помощью камер «в небе» и описывали президенту США то, что сами видели.

Сулеймани говорил «плохие вещи» о США, пояснил Трамп. «Якобы мы собираемся их атаковать, собираемся убить ваших людей. Я сказал: «Послушайте, сколько еще этой ерунды мы должны выслушать, верно?», — отметил лидер США. Он также назвал Сулеймани «отцом придорожной бомбы» и возложил на него ответственность «за каждого прекрасного юношу или девушку без рук или ног, которых вы видите на улице».

Напомним, Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада в ходе спецоперации американских военных.