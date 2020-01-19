закрыть
19 января 2020, воскресенье, 13:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Степан Фальковский забросил десятую шайбу в чемпионате ECHL

  • 19.01.2020, 11:09
Степан Фальковский забросил десятую шайбу в чемпионате ECHL

Белорус отличился в игре «Канзас Сити» с «Алленом».

В очередном матче регулярного чемпионата ECHL "Аллен" на выезде разгромил "Канзас Сити" со счетом 8:2. Белорусский защитник гостей Степан Фальковский нанес три броска и забросил одну шайбу, сообщает pressball.by.

В нынешнем сезоне Фальковский набрал 24 (10+14) баллов в 31 матче при показателе полезности "+10".

"Аллен", в 43 встречах набрав 63 очка, лидирует в Западной конференции.


популярное за неделю

Мнение

Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский
От пенсии до пенсии живут студенты весело
От пенсии до пенсии живут студенты весело Ирина Халип
Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип