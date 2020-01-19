Степан Фальковский забросил десятую шайбу в чемпионате ECHL 19.01.2020, 11:09

Белорус отличился в игре «Канзас Сити» с «Алленом».

В очередном матче регулярного чемпионата ECHL "Аллен" на выезде разгромил "Канзас Сити" со счетом 8:2. Белорусский защитник гостей Степан Фальковский нанес три броска и забросил одну шайбу, сообщает pressball.by.

В нынешнем сезоне Фальковский набрал 24 (10+14) баллов в 31 матче при показателе полезности "+10".

"Аллен", в 43 встречах набрав 63 очка, лидирует в Западной конференции.