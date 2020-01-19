Фотофакт: В Неваде обнаружили голубей в сомбреро 1 19.01.2020, 11:16

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Кто надел на птиц головные уборы?

В городе Рено, что в американском штате Невада, на улицах появился голубь в миниатюрном сомбреро. Один такой необычный обитатель улиц попался на глаза сити-менеджеру Сабрине Ньюби, которая сфотографировала голубя и выложила снимок на своей странице в Twitter, сообщает

«Итак, я просто гуляла по городу и что я увидела на парковке? Голубя в сомбреро», — написала глава Рено в социальных сетях.

So I’m out in the field on a ride along with parking enforcement, and what do I see? It appears to be a pigeon with a sombrero.... pic.twitter.com/SOjPKw8nQ0 — Sabra Newby (@sabrasireen) 15 января 2020 г.

При этом Сабрина Ньюби подчеркнула, что зоозащитники пытаются отыскать голубя в сомбреро, чтобы снять с него миниатюрную шляпу. О том, удалось это сделать или нет, пока информации нет. Ранее в Лас-Вегасе были обнаружены сразу несколько голубей в ковбойских шляпах.

Во обеих ситуациях остается невыясненным, кто и зачем прикрепил птицам головные уборы. Ученые говорят, что подобный «декор» не представляет угрозы живым существам и достаточно безобиден даже если шляпы приклеены к головам голубей.