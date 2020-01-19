Дмитрий Полиенко: А где во время шествий были вы? 7 19.01.2020, 12:26

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Вспомните об этом, когда в ваш дом зайдут незваные гости.

Об этом в «Фейсбуке» написал общественный активист, бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко:

«Терпеть не могу лицемеров и эгоистов, которые предпочитают личное спокойствие и комфорт борьбе за свободу товарищей, и свободу в принципе.

«Это не безопасно. Это не так важно. Мне лень. У меня дела. Могу штраф получить. Могу на сутки сесть. А если на работе узнают…» - уже тошнит от подобных оправданий. Но благо, некоторые хотя бы признаются и по правде говорят, что им лень, и для них это не в приоритете.

Вы возмущаетесь и смеетесь с «малочисленных акций». А кто должен сделать протест ярким? А где во время шествий были вы? Вы писали комментарий к стриму с онлайн-трансляции, в ВК или «Фейбуке» о том, что «протест малочисленный и ничего не изменится». Вы смотрели дома сериал/фильм, или попивали пивко с друзьями.

Ничего не изменится, когда в голове заложен подобный стереотип.

Революции, перевороты, свержения тиранов всегда делали не терпящие несправедливость, смелые, активные люди свободы.

В гуще последних событий, особенно после протестов против интеграции, всем, кто стоят в стороне, и оправдывают свое равнодушие вышеупомянутыми словечками хотелось бы сказать: когда в ваш дом зайдут незваные гости, вспомните, где вы были, и что вы делали в то время, когда люди боролись за вашу свободу».