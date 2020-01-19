В аэропорту «Борисполь» прощаются с погибшими в Иране украинцами: прямая трансляция 19.01.2020, 12:59

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ФОто: Reuters

Их доставили на родину сегодня.

В международном аэропорту «Борисполь» началась церемония прощания с погибшими в результате катастрофы самолета МАУ в Иране. Тела 11 украинцев, погибших в результате катастрофы, доставили самолетом в Украину утром 19 января.

Трансляцию ведет «Радіо Свобода».

Министерство внутренних дел Украины ранее сообщило, что в Иране завершилась идентификация тел украинцев, погибших в результате сбивания украинского самолета.

Самолет Boeing 737-800NG авиакомпании «Международные авиалинии Украины» рейса PS752 из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди погибших – 11 граждан Украины (члены экипажа и двое пассажиров).

Самолет произведен в 2016 году. Как заверили в компании МАУ, он был исправен и прошел последнее плановое техническое обслуживание перед вылетом 6 января.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники в разведке США и других стран, а затем и лидеры Канады и Великобритании, заявили о том, что «Боинг» украинской авиакомпании МАУ предположительно был сбит иранской ракетой. При этом власти Ирана эти заявления отрицали. Однако 11 января Корпус стражей Исламской революции, элитное иранское военное формирование, взял на себя «полную ответственность» за сбивание украинского самолета.