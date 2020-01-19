Белорусский болельщик: Когда мы выбежали на трассу поддержать Елетнова, у словенца просто не было шанса удержаться 1 19.01.2020, 13:12

Стали известны подробности яркого эпизода на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Вчера на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге белорусские болельщики прорвались на трассу в Рупольдинге и подогнали к финишу Романа Елетнова.

Один из компании веселых белорусских болельщиков в Рупольдинге Андрей рассказал о себе и своих товарищах, сообщает pressball.by.

- Андрей, из каких уголков Беларуси Ваша компания?

- Мы все из Минска. У всех свой бизнес, дети. Но ведь мы нормальные мужики — значит, тоже хотим побыть детьми. Поэтому когда мы приезжаем на биатлон, мы куражимся как дети.

- Как часто посещаете этапы Кубка мира?

- На биатлон ездим раз в год. Выбираем этап, кидаем клич по друзьям, собираем банду и погнали. Были уже в Антхольце, Холменколлене и вот сейчас Рупольдинг.

- Такая поддержка! Просто супер!

- Мы все бывшие спортсмены, поэтому точно знаем, что такое поддержка в спорте. Когда за тебя кто-то "топит" от души, у тебя просто вырастают за спиной крылья! Поэтому когда мывыбежали на трассу поддержать Рому Елетнова, у словенца просто не было даже

шанса удержаться в этот подъем.

- Болельщики из других стран подходят?

- Конечно! Фоткаются, песни поют.

- А сами ребята из нашей сборной благодарят за поддержку?

- Да! Все подъезжают, благодарят. Единственный нюанс, что многие на закатку уезжают на другую трассу, но если закатываются по основной трассе, то, конечно, всегда подъезжают, благодарят, обнимаются, фоткаются. Даже после женской эстафеты подъехала Динара Алимбекова. Она не очень провела этап и была расстроена, но все равно подошла к нам. Мы, конечно, поддержали, утешили. Мужчины тоже подъехали, поблагодарили вчера. Так что, в этом плане они чувствуют нашу поддержку, — цитирует болельщика "Биатлон online".