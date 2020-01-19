Как идеально нарезать печеную картошку?
- 19.01.2020, 13:19
Пять забавных научных исследований о еде.
Порой ученые задаются довольно странными вопросами. Почему спагетти сгибаются во время готовки и их невозможно сломать на две части? Почему слипаются колечки в завтраке? Почему тесто для блинов странно себя ведет? Портал tut.by собрал пять таких забавных исследований.
Почему спагетти гнутся во время готовки
Физики из США задались вопросом, почему спагетти становятся мягкими во время готовки. И чтобы узнать ответ, они провели целый эксперимент.
Для начала они положили стержень спагетти так, чтобы один край был на дне, а другой — на стенке кастрюли. Затем они задокументировали, как макаронина сначала провисла, потом начала ложиться на дно, и в конце один ее край перестал касаться стенки. Процесс разделили на три этапа: провисание, оседание и закручивание.
Затем они повторили эксперимент, заменив спагетти на гибкий стержень. Оказалось, что процесс приготовления макарон определяется диффузией (проникновением) воды вглубь макарон. Поверхность, разделяющая сухую и влажную часть спагетти, движется в центр стержня. Когда поверхность достигает центра, макароны готовы.
Как идеально нарезать печеную картошку
Студенты Эссекского университета нашли способ идеально разрезать запеченную картошку. Согласно методу, который получил название edge cut, если картофелину порезать не двумя перпендикулярными надрезами, а тремя, расположенными под углами в 30 градусов, площадь внутренней части увеличится на 65 процентов, а вместе с ней и площадь хрустящей корочки.
Почему овсяные колечки для завтрака сбиваются в группы или «жмутся» вдоль края тарелки
Американские ученые обратили внимание, что овсяные колечки для завтрака постоянно сбиваются в группки или собираются вдоль стенок.
Это явление даже получило собственное название — «эффект Cheerios», в честь одноименных хлопьев для завтрака. Это слово подходит для случаев, когда хлопья для завтрака слипаются или цепляются за стенки миски с молоком. Тот же эффект влияет на поведение пузырьков на поверхности безалкогольных напитков.
Чтобы узнать причину, исследователи провели эксперимент и изучили взаимодействие тел в форме дисков на поверхности жидкости. Оказалось, что мы обычно учитываем массу, размер и расстояние между телами. Но в данном случае важен еще и наклон тел при очень близком расположении. Это меняет направление сил со стороны воды и приводит к увеличению сцепления.
В теории эти знания можно использовать при описании движения живых организмов по воде или создании плавучих микророботов.
Почему, когда качаешь по кругу сковородку с блином, тесто вращается в обратную сторону
Группа физиков из США и Израиля задалась вопросом, почему, если качать по кругу емкость с жидкостью, например вином, то жидкость будет вращаться по направлению движения сосуда. Но если начать качать сковородку с готовящимся блином, то тесто станет вращаться в противоположную сторону.
В результате вычислений удалось установить, что переход к «противовращению» зависит от силы трения. При малой плотности частиц они подвергаются только индивидуальному взаимодействию и движутся линией вдоль стенок (это можно увидеть, если насыпать немного бусинок в банку и покачать ее), но если плотность высока, то движение частиц будет затруднено из-за их концентрации. В итоге группа частиц катится как твердое тело, а не течет, как жидкое.
Почему спагетти ломаются
За это исследование французские ученые получили Шнобелевскую премию по физике 2006 года. Они обратили внимание, что по какой-то причине почти никогда не удается сломать спагетти на две части — обычно получается от трех до шести кусочков.
Чтобы узнать причину, они закрепили 25 отделенных друг от друга палочек спагетти при помощи специальных зажимов, отогнули их свободные концы до установленного предела, а потом отпустили. Ни одна не выпрямилась, но все сломались, что подтвердили высокоскоростные камеры.
Оказалось, что в трубочках спагетти образуются сильные волновые колебания. Эти волны так мощно сотрясают макаронины, что те переламываются в нескольких местах.
Правда, в 2018-м исследователи из Франции и США все же нашли способ поломать макаронину на две части — надо только предварительно скрутить ее вокруг своей оси. Или же просто сближать два конца макаронины с достаточно небольшой скоростью.