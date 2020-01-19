«Таких цен в Беларуси я не видела» 19.01.2020, 13:41

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Перед рождением ребенка белоруска ради экономии съездила в шопинг-тур в Белосток.

Подготовка к рождению ребенка требует немалых затрат, поэтому родители ищут разные способы сэкономить. Белоруска Ольга Осадчая вместе с мужем съездила за покупками в Польшу и сравнила цены на одни и те же детские товары у нас и в Европе. Узнаем, удалось ли ей сэкономить, пишет rebenok.by.

“Так далеко на 7-ом месяце?” — удивлялись друзья-знакомые-коллеги, узнав о наших планах отправиться на baby-шопинг в Польшу. “И что, у нас все это нельзя купить?” — недоумевало старшее поколение. Одобрительно кивала только одна пара знакомых, которые тоже когда-то скатались в Европу за покупками, будучи “глубоко беременными”.

Не буду врать, что мы были очень стеснены в финансах. Нет. Но когда узнали, какой может быть разница по стоимости абсолютно одинаковые (!) малышковые товары в Беларуси и Польше, сомнений в целесообразности путешествия не осталось. При этом мы ничего не покупали на рынке.

То, что стоило «дорого» по меркам Белостока, все равно выигрывало в цене по сравнению с белорусскими товарами.

Покупали все, кроме коляски и кроватки

Для рентабельности закупочной поездки я составила список всего необходимого с указанием минимальных цен на эти позиции в Беларуси. Забегая вперед, скажу, что из 65 пунктов дешевле в Польше оказались около 60.

Покупать мы собирались все, кроме коляски и кроватки. Из крупных вещей — это стульчик для кормления и увлажнитель воздуха, закупались мы также всевозможными мелочами — от пустышек до влажных салфеток.

Из затрат на сам вояж: топливо, “беременная” страховка (около 20 долларов, включает помощь и маме, и ребенку), отель на одну ночь в Белостоке. Шенгены у нас были. Пожалуй, все.

В каждом магазине побывали дважды

Изначально мы планировали заказать самые серьезные позиции вроде стульчика для кормления через интернет. Но от этой идеи отказались (о чем, впрочем, не пожалели), потому как сроки доставки были плавающие, а мы отправлялись всего на два дня.

Ехали, изучив предложения реальных магазинов. В итоге отоваривались в Fartlandia, SmykиBambino.

В каждом магазине мы побывали дважды: заезжали, приценивались и потом возвращались уже прицельно, зная, что и где выгоднее покупать. Где-то на порядок дешевле оказывались гаджеты, где-то были хорошие скидки на игрушки, а где-то как раз подоспела акция на матрасы. Стоило наведаться лишний раз.

Где в Белостоке самые привлекательные цены?

Самый большой выбор игрушек-погремушек-развивашек оказался в двухэтажной Fartlandia. Свистелки-жужжалки-хрюкалки…Даже мягкие товарищи, дернув за которых, можно услышать слив воды. Здесь вам и Chicco, и Canpol. Много позиций со скидкой, но для чистоты эксперимента сравним неакционные цены. Казалось бы, на таких мелочах как погремушки пару рублей никого не разорят, но ключевое здесь — “в два раза”.

А вот бутылочки и поильники можно смело покупать в любом магазине. Дополнительных скидок на тару для младенцев мы нигде не заметили, но даже без ярлычка “%” разница с ценами в Беларуси оказалась примерно 30-40%.

Существенно сэкономить удалось и на baby-гаджетах: радость от прекрасной радио-няни с ночником за 60 рублей в эквиваленте и увлажнителем воздуха всего за 30 подкрепилась покупкой подогревателя для бутылочек, который оказался в 3 раза дешевле, чем в Беларуси.

На постельном особенно сэкономить не получилось. Купили несколько комплектов “пододеяльник+наволочка+бортики”. Один примерно за 100 рублей, второй — вдвое дешевле. Разницы, кроме расцветки, не заметили. Приличный кокосовый матрас в магазине Bambino обошелся нам в 80 рублей.

Зато мы очень выгодно закупились нарядами для малыша. Только в сетевом Smyk цены на одежду оказались почти как в Беларуси, во всех остальных магазинах — вещи стоят намного дешевле. Если хочется совсем бюджетных покупок, наборы детской одежды можно купить в банальном Ашане. Весь комплект одежды будет стоить, как один бодик или комбинезончик у нас.

Комплект из 4 бодиков с короткими рукавами можно купить за 11 рублей, 7 бодиков с длинными - за 21 рубль На скидках мы также нашли прекрасный стульчик для кормления и купили его всего за 110 рублей. Таких цен в Беларуси я не видела. А покупкой развивающего коврика мы практически “отбили” ночевку в отеле. В Польше он стоил около 95 рублей в эквиваленте, в Беларуси - почти 150.

На относительных мелочах удалось сэкономить немало. Вроде бы там 2 евро, там 5. Но, учитывая масштабы шопинга, в “плюсе” оказалась неплохая сумма. Хороший крем под подгузник стоит столько же, сколько в Беларуси самый дешевый, но вот объем у польского — вдвое больше. Одна и та же сумка-кенгуру для переноски ребенка в Польше стоит на 20% дешевле.

Единственное, что в Белостоке оказалось дороже, чем в Беларуси, это кокон-гнездышко. Откровенно говоря, не увидели и глобального смысла закупаться памперсами. У нас на скидках они стоят примерно столько же. Хотя, повторюсь, мы не ездили на польские рынки.

В сумме в Польше мы расстались примерно с тысячей долларов. Купили все — от посуды, игрушек, детской косметики и сосок до гаджетов, постельного белья, двух комбинезонов и одежды для малыша на 5 размеров. И, по моим подсчетам, в плюсе остались долларов на 800 по сравнению с тем, что мы заплатили бы в Беларуси.

А “вишенкой на торте” станет еще такс-фри, или ватты (примерно 200 долларов). Эти деньги мы вернем во время следующей поездки. Конечно, такое путешествие актуально для тех, кто не склонен к суевериям и не боится покупок до рождения малыша. Но мы остались довольны. Еще и в duty-free подготовились к празднованию появления на свет нашего крохи.