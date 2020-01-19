«Партизаны» дорог: все больше водителей бойкотируют техосмотр 19.01.2020, 14:17

О борьбе автомобилистов с нелепыми законами на примере Барановичей.

Завершился 2019 год – год несбывшихся ожиданий автомобилистов по поводу отвязки уплаты госпошлины за дороги от прохождения техосмотра. Можно сказать, законопослушных владельцев авто становится меньше. С каждым годом уменьшается количество выданных на диагностических станциях Барановичей допусков транспортных средств к участию в дорожном движении, сообщает издание «Наш край».

– Управление транспортным средством, не прошедшедшим техосмотр, ставит под угрозу безопасность дорожного движения и лично водителя транспортного средства и его пассажиров, а также является нарушением действующего законодательства, – отмечает Евгений Малевич, старший госавтоинспектор ОГАИ Барановичского ГОВД. – Для профилактики недопущения данных нарушений госавтоинспекция провела декаду «Гостехосмотр», инспекторы ДПС проводили целенаправленные рейды.

Важно

С января 2020 года произошли изменения в законодательстве. Согласно соответствующему пункту приложения к указу № 492, при обращении физического лица за выдачей разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении не предоставляются в комплекте документов разрешение органа связи и медсправка (транспрортное средство зарегистрировано на физлицо).

Внесены изменения и в Правила дорожного движения указом Лукашенко № 551. В пункте 12.1.3 ПДД слова «документ (сертификат) о прохождении государственного технического осмотра» заменены словами «разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении». А также из пункта 194.13 слова «разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении» исключены.