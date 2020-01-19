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Алексей Бага нашел работу в Литве

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  • 19.01.2020, 14:31
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Алексей Бага нашел работу в Литве
Алексей Бага

Бывший тренер БАТЭ возглавил легендарный футбольный клуб соседей.

Алексей Бага стал главным тренером литовского «Жальгириса», сообщает официальный сайт клуба. Контракт со специалистом заключен на один год с возможностью продления. Также в тренерский штаб войдет белорус Валерий Тарасенко, работавший ранее с Багой.

В прошлом сезоне 38-летний специалист тренировал БАТЭ и не завоевал с командой ни одного трофея. Также борисовчане провалились в Европе.

Уже сегодня Бага будет наблюдать первый контрольный матч «Жальгириса» на сборах.

В 2019 году «Жальгирис» стал вторым в чемпионате и будет играть в квалификации Лиги Европы.


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