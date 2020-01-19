Какократия 4 Игорь Яковенко

19.01.2020, 14:53

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Что такое путинизм?

На минувшей неделе путинская Россия сделала очередной шаг в сторону своей дальнейшей деградации как государства, как территории и как общества. А путинизм особенно отчетливо высветил одну свою важную ипостась – какократии, то есть власти дерьма.

"Конституционная реформа", объявленная Путиным во время его послания, была с одной стороны ожидаема, поскольку ни один психически здоровый человек не мог предположить, что Путин когда-нибудь отпустит Россию, перестанет ее насиловать, а с другой стороны, предъявленные миру детали этого изнасилования способны поразить воображение своей извращенностью и какой-то суетливой бестолковостью. Особое унижение, которое должен сейчас испытывать любой вменяемый человек в России, вызвано тем обстоятельством, что человек, 20 лет насилующий Россию, публично, на весь мир продемонстрировал в минувшую среду свою полную импотентность.

Представлю нашего сегодняшнего собеседника, чьи мысли, на мой взгляд, помогут нам лучше разобраться в этой ситуации:

"Ни один человек не может быть героем для своего лакея. Не потому, что герой — не герой, а потому что лакей — только лакей". Георг Гегель.

Хитрость разума состоит в "опосредствующей деятельности, которая, дав объектам действовать друг на друга соответственно их природе и истощать себя в этом воздействии, не вмешиваясь вместе с тем непосредственно в этот процесс, все же осуществляет лишь свою собственную цель". Георг Гегель.

"Сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек". Гегель "Философия права: история и современность. Предисловие".

То, что Путин говорил о "конституционной реформе" - это правовая какофония".

Лучше всего слова Путина охарактеризовал герой моего любимого фильма "Кин дза дза":

"А этот поцак все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"

Путин, действительно, говорит на языках, продолжения которых не знает. И тем самым закладывает основы будущего хаоса государственного управления. Путин заявляет, что его предложения – не новая Конституция, а только поправки в действующую. Давайте проследим за "продолжением" языка, на котором пытается говорить Путин.

Что такое Госсовет, статус которого Путин хочет закрепить в Конституции?

В нынешнем его виде это что-то вроде хоккейной "Ночной лиги", в которой Путин забивает рекордное число шайб. То есть Госсовет это порождение сна разума президента. Для того, чтобы сделать главу Госсовета центром принятия решений надо полностью изменить главу 4 о президенте РФ и главу 6 о правительстве. Летят кувырком главы 7 о судебной власти и прокуратуре и 8 глава о местном самоуправлении. И все это для того, чтобы пожизненно сохранить за собой власть и сделать ее абсолютно самодержавной.

При этом неизбежно возникает административный хаос, когда президент, правительство и госсовет сталкиваются в одной точке принятия решений.

Истина в том, что Путин не знает, как после 2024 года будет называться его должность. Поэтому он разбрасывает по Конституции РФ "правовые консервы" - законсервированные "правовые мины". А какую из них взорвать, будет решать в последний момент.

Проблема в том, что все эти "правовые консервы" изначально тухлые. Взять хотя бы Госсовет. Откуда возникает глава Госсовета? Ведь если Путин эту звезду зажигает, значит, именно на ней собирается оборудовать свой "трон". И тут же попадает в круг непродуманных и не просчитанных проблем при формировании этой выморочной конструкции. Избираться или назначаться? Плохо и то и другое. Если Госсовет – это регионы, то зачем тогда Совет Федерации? Если министры – зачем правительство? Если политики – зачем Дума?

Еще больше невнятицы и абсурда вокруг идей Путина о правовом суверенитете и о встраивании местного самоуправления в единую систему госуправления. Я сейчас не об изгойском и антидемократическом содержании этих инициатив. Я о том, что без капитальной переделки статей 12 и 15 путинские идеи реализовать невозможно. А их переделка означает созыв Конституционного собрания и обязательно новую Конституцию.

Конституционное собрание никто собирать не будет, да и закона о нем за 23 года никто не принял, вместо него Путин своим распоряжением создал рабочую группу из 75 человек, которые будут писать для нас фактически новую Конституцию. Персональный состав этой рабочей группы – это 75 персональных плевков в лица тех россиян, у которых между ушами иногда возникают адекватные мысли, а в душах есть место совести и стыду.

Чтобы понять масштаб оскорбления, который нанес Путин этим списком из 75 человек всем нормальным россиянам, надо сравнить тех, кто в этом списке с теми, кто работал над Конституцией 1993 года.

2020: Терешкова, космонавт, не замечена в законотворчестве; Роднина, фигурное катание, депутат, единственный важный политический акт – разместила президента США Обаму с бананом в руке в своем твиттере; Прилепин, писатель, террорист; Машков, актер, в законотворчестве не замечен; Долуда, казачий атаман, похититель крымских татар; Лахова, "Женщины России", ФОТО; Исинбаева, прыгунья с шестом, патриотка, любит Путина; Мацуев, пианист, патриот, любит Путина.

А теперь те, кто вложил существенный вклад в Конституцию 1993.

1993: С.С.Алексеев, член-корреспондент РАН;

Золотухин Б.А., адвокат, правозащитник, советский диссидент;

В.Н.Шейнис, профессор, д.э.н., советский диссидент;

С.М.Шахрай, д.ю.н., профессор;

Л.С.Мамут, д.ю.н., профессор;

Собчак А.А., д.ю.н., профессор;

Морщакова Т.Г., д.ю.н., зам. председателя Конституционного суда.

В разработке Конституции 1993 года принимали участие свыше 800 человек, среди которых было немало высокопрофессиональных юристов. В первоначальный, "президентский" вариант было подано более сотни поправок.

Путин предложил создать фактически новую Конституцию на основе своего невнятного бормотания в "Манеже", бормотания, в котором каждая вторая фраза противоречит первой. Из 75 путинских "конституционных реформаторов" всего 11 имеют юридическое образование и ни одного юриста с именем.

При всех персональных грехах Ельцина и при всех изъянах Конституции 1993 года, людей, которые ее писали и обсуждали отделяет от путинских "конституционных реформаторов" примерна та же дистанция, которая на "антропологической лестнице" отделяет профессора Преображенского от Шарикова.

Вынужден возразить тем моим коллегам, которые считают излишним обсуждать состав рабочей группы, поскольку, по их мнению, "эти клоуны" ничего обсуждать не будут, все уже давно написано и продумано. Спору нет, многие из этих клоунов, действительно, ничего обсуждать не в состоянии и включены для массовки, для изображения того, что "хуже народа", то есть, "лучших людей страны". Но в основе этого взгляда на ситуацию в стране лежит убеждение, что Путин – это такой "гений зла", такой "профессор Мориарти", который все просчитал на годы вперед. Это – огромная ошибка. Путин – это довольно серый опер с интеллектом амебы, способной хватать мелкое и бежать от крупного. Он не в состоянии просчитать второго хода. Напал на Грузию, украл Абхазию и Южную Осетию.

Зачем? Денег вбухивается немеряно, Грузию потеряли навсегда, а что взамен? Они же еще и не слушаются, что показали события в Абхазии, когда граждане просто выкинули путинского гауляйтера из его резиденции и путинские представители Нургалиев и Сурков послушно это приняли. То же самое с Крымом, Донбассом и Сирией – еще три чемодана без ручки, за каждым из которых – уголовные сроки для Путина и его окружения.

В случае Путина работает гегелевский феномен "хитрости разума", который означает, что люди в ходе своей деятельности часто получают результаты, прямо противоположные тем, которых они хотели добиться. Представление о том, что нам тут показывают "клоунов", а все решения продумывают и прописывают хитромудрые кукловоды, сидящие в "апешечке" или еще где-то, тоже ошибочно. И кто же эти "великие кремлевские мудрецы" и "гении злодейства"? Вайно с нооскопом наперевес? Или киндерсюрприз, который сейчас рулит внутренней политикой? Тот самый киндерсюрприз, который куда его не поставь, все разваливал. На правительство – нет правительства. На партию – нет партии. Давайте не смешить друг друга…

Давайте признаемся друг другу: нами правят не "профессора Мориарти", а троечники и двоечники, а попытка изобразить их гениями зла – она от стремления уменьшить степень унижения. Поскольку, если над нами 20 лет издеваются "гении зла" это не так обидно, как в том случае, если над нами глумятся троечники и двоечники.

Причину того, почему эти троечники и двоечники над нами взяли верх и глумятся 20 лет, нам с вами 200 лет назад объяснил товарищ Гегель: "Ни один человек не может быть героем для своего лакея. Не потому, что герой — не герой, а потому что лакей — только лакей". Почему для россиян не стали героями Сахаров и Старовойтова, Политковская и Немцов? Вот именно поэтому. Потому что лакей – только лакей. Потому что крепостное право у нас отменили не в позапрошлом веке, а в прошлом, 46 лет назад, в 1974 году, когда освободили колхозников. И вы можете сколько угодно жертвовать жизнью ради лакеев, холопов и рабов, но это не сделает их свободными.

То, что произошло и продолжает происходить с Россией – это принудительная виктимность населения.

Готовность принять насилие над собой вырабатывалась в ходе многолетней практики и отрицательного отбора. Это не значит – навсегда. Преодоление этой виктимности происходит в результате неизбежного ослабления режима и в результате все большего прозрения населения. И то, что сейчас любой таксист ругает Путина – это показатель.

Гегель, не зря писал про повадки совы Минервы, которая вылетает в сумерки, имея в виду, что полностью понять явление можно только тогда, когда оно уже находится в конце своего существования. Путинизм явно близок к своему историческому завершению и поэтому уже многие люди его воспринимают адекватно.

И в заключение, я хочу два слова сказать о той Конституции РФ, которая действует на самом деле. Вот она:

1. Россия – это Путин, Путин – это Россия.

2. Источником всей власти в России является Путин.

3. Многонациональный народ России любит Путина, а те, кто его не любит в народ России не входят.

4. Граждане России имеют право публично и свободно говорить то, что скажет Путин, собираться свободно и без оружия там, где он укажет.

5. В России только тот имеет власть, кому и в каких пределах ее доверит Путин.

6. Граждане России имеют право владеть имуществом исключительно с разрешения Путина и уполномоченных им лиц

7. Границы России не кончаются нигде. Национальные интересы России охватывают планету Земля, а также Солнечную систему и все примыкающие к ней галактики.

8. Враги Путина (враги России) подлежат ликвидации путем замачивания в сортире

9. Данная Конституция пересмотру не подлежит. Поправки в нее не допускаются.

Вот это и есть основной закон, по которому Россия живет 20 лет. А все остальное – видимость, или как говорил товарищ Гегель, "кажимость".

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