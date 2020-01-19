Белорусский блогер рассказал, как модели Christian Dior прилетали в СССР 16 19.01.2020, 16:49

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Сказать, что эти фотографии шокируют - это не сказать ничего.

Сегодня будет пост об одном знаменательном и очень интересном событии, которое произошло в 1959 году, во времена так называемой "хрущёвской оттепели", пишет известный белорусский блогер Максим Мирович для maxim-nm.livejournal.com.

Страна, так сказать, "оттаивала" от сталинизма и старалась показаться более открытой. Впрочем, получалось это тоже «по-совковому» — вроде проведённого в 1957 году на улицах зачищенной Москвы "Всемирного фестиваля молодёжи и студентов".

В общем, в 1959 году Хрущёв разрешил привезти из "Загнивающего Запада" модные модели (одежду), которые были надеты на модных моделей (девушек). В серую советскую Москву прилетели французские модели от Christian Dior, чью прогулку по улицам города запечатлели фотокорреспонденты Life.

Сказать, что эти фотографии шокируют — это не сказать ничего. Среди серых и мятых совковых граждан, одетых в бесформенные плащи и ватники, француженки смотрятся даже не приезжими из другой, более развитой страны. Они выглядят пришельцами из другой эпохи. Или пришельцами с другой планеты — что в общем-то почти то же самое. И примерно так же, как аборигены, ведут себя на фото советские граждане — смотрят на моделей со смесью ужаса и восторга, украдкой пытаясь пощупать уголок ткани диковинного платья.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ и фотоснимки того, как выглядели модели Dior в Москве 1959 года.

02. Знаете, что больше всего поражает на фото? Невероятный контраст уровня жизни, который просто очевиден на снимках. Улыбчивые француженки, одетые в модные платья, на фоне — убитые совковой жизнью советские женщины, которые уже давно забыли, что они женщины. Они одеты в бесформенную «совковую» робу (плащи, ватники, бушлаты) и имеют весьма потрёпанный внешний вид из-за тяжелейшей работы, которую в СССР заставляли делать женщин.

03. Модели Диора гуляют по Москве. Это люди из "загнивающего капитализма с нещадной эксплуатацией человека", а вокруг — граждане самой счастливой и свободной в мире страны, смотри не перепутай!

04. Дамы гуляют по центру Москвы, сопровождаемые взглядами советских мужчин. Почти все мужички одеты в мятую одежду не по размеру.

05. Серия снимков, запечатлевшая моделей на каком-то стихийном рынке. Тут примечательно всё — и убогие деревянные торговые ряды, и банки совковых консервов, рядами возвышающиеся в на втором кадре, но примечательнее всего лица женщин там же — обратите внимание, как они разглядывают наряд француженок. Что интересно — советские дамы на фото не намного старше французских леди, но насколько же по-разному они выглядят! Лица, осанка, ноги, одежда... СССР стоило развалить только за то, что в нём женщина после 35-40 лет забывала о том, что она женщина.

06. Вот ещё кадр из той же серии — советская женщина средних лет (раньше времени превратившаяся в бабушку) разглядывает диковинных пришельцев. Советский человек побывал в космосе не в 1961 году, а в 1959-м — когда туда прилетели существа из другого мира.

07. Вообще, реакция советских женщин на французских моделей бесподобна — фотографам удалось запечатлеть целую гамму чувств и эмоций. Женщины постарше, пенсионного возраста — смотрят на моделей с любопытством, но без особых эмоций. Для них это просто диковинные существа, напомнившие о давно прошедшей и крайне быстротечной молодости.

08. Совсем другой взгляд у женщин помоложе. В нём растерянность — как, и вот это те самые угнетенные женщины с того самого "Загнивающего Запада", о котором нам постоянно рассказывают в газете "Правда"? Эээ... Что происходит? В нём — страх и осознание собственной нищеты — как, женщины могут выглядеть вот так? Как же нелепо я выгляжу в сравнении с ними... Обратите внимание на взгляды советских женщин на этом фото из ГУМа, а особенно на барышню в сером платье справа.

09. Тоже очень знаковые кадры — особенно тот, что справа, с девицей помоложе. Взгляд, как говориться, без комментариев.

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11. Ещё одно фото из ГУМа. Здесь тоже без комментариев, вы всё видите сами.

12. Модели на улицах Москвы — среди серой толпы, одетой в сарафаны, сюртуки, картузы и обноски рекрутской военной формы — толпы, словно вышедшей из XIX века. Это великая космическая держава, смотри не перепутай! Лаптей только в кадре не хватает.

13. Ещё парочку кадров невероятно современных людей из СССР. Смело вступаем товарищи в космическую эру! Завтра в 11:00 чтобы все были на марсианском субботнике и посадили по яблоне.

14. Гражданок из дружественной Франции провожают домой.

15. А закончить подборку я хочу вот таким кадром из СССР 1953 года. В этом году французский модельер Ив Сен Лоран придумал невероятно красивые чёрные коктейльные платья, а в СССР в этом же году показали модную коллекцию ватников для конвойных и военизированной охраны:

Такие дела. Как видите, всё убожество «совка» становилось ещё очевиднее, как только в нём появлялась какая-то наглядная точка отсчёта из развитого мира, и насколько мне известно — в дальнейшем такие эксперименты больше не проводились. А особенно мне жаль советских женщин — многие из которых были вынуждены тяжело работать и очень рано старели.

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.