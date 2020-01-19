Пять советов, как купить дешевые авиабилеты 19.01.2020, 17:00

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Дешевые билеты на самолет - основа путешествия самостоятельного туриста.

Тем более, купить билет на самолёт онлайн очень просто: достаточно иметь карточку с интернет-банкингом и актуальные паспортные данные. Даже английский знать не обязательно: в некоторых браузерах можно включить автоматический перевод станицы, если у сайта нет русскоязычной версии. Ниже - несколько полезных советов tio.by о том, как купить дешевые билеты на самолет онлайн.

Ищите билеты заранее

Лучший период для поиска дешевых билетов на самолёт - от полугода до полутора месяцев до вылета. Наиболее дорогими билеты будут в день отправления: ведь кому очень нужно, всё равно купят! Впрочем, с чартерами это правило не всегда работает: дешевые билеты на чартерные рейсы зачастую появляются за несколько дней до вылета.

Заблаговременная покупка билетов и возможность немного сдвинуть даты имеет ещё один важный плюс: вы можете воспользоваться лайфхаком с днями недели. Вторник и среда - наименее популярные дни для перелётов. Соответственно, зачастую цена билетов с вылетами в эти дни будет ниже. А ближе к выходным прайс на билеты обычно поднимается. К слову, путешествующие в будние дни туристы имеют больше шансов оказаться рядом с пустующим креслом в самолёте - и не обязательно быть интровертом, чтобы этому порадоваться.

Очистите кеш или используйте режим “инкогнито”

Зачастую сайты для поиска авиабилетов запоминают ваш запрос и могут показывать вам старую цену. Или реагировать на повышенный спрос и торопить с покупкой. Избежать этого можно, очистив кеш и историю посещений, либо же открыв сайт в режиме “инкогнито” - и тогда уже искать билет на самолет по нужному направлению.

Используйте опцию “Полёт куда угодно”

Как купить самые дешевые авиабилеты? Если вы только присматриваетесь к разным городам и вам ещё не принципиально, куда именно отправиться в путешествие, можно использовать опцию “Полёт куда угодно”, которую предлагают некоторые билетные агрегаторы - например, Momondo и Aviasales. Введите свою дестинацию (допустим, Минск), нужный период и выберите вариант “Куда угодно” - и самые дешевые авиабилеты окажутся на расстоянии клика от вас.

Ищите дешевые чартерные билеты

Зачастую чартер - это единственный способ напрямую прилететь на нужный вам курорт. Однако, поскольку продажей чартерных билетов занимаются турфирмы, эти билеты не всегда можно найти в популярных агрегаторах. Поэтому, чтобы дешево купить билет на самолёт, выполняющий чартерные перевозки, удобнее всего пользоваться поисковиком чартерных билетов.

Важно! Иногда перелёт чартерным рейсом стоит почти столько же, сколько целый пакетный тур. В этом случае туристу выгоднее приобрести тур. Проверить цены на пакетные туры в разные страны можно в разделе “Авиатуры”.

“Поиграйте” с городами

Если у вас есть небольшой запас времени, попробуйте “поиграть” с городами вылета и прилёта, чтобы найти более выгодные предложения авиакомпаний. Это справедливо и для регулярных, и для чартерных рейсов. Например, авиабилеты в Эйндховен обычно стоят гораздо дешевле, чем в Амстердам. Учитывая то, что Нидерланды по размеру чуть больше Витебской области, добраться из одного города в другой не составит труда.

Также в целях экономии лучше покупать билеты “туда-обратно” и не бояться рейсов с пересадками: зачастую в сумме это обойдётся дешевле, а у вас, возможно, будет шанс посмотреть ещё один город.

Если вы рассматриваете вылеты из соседних стран, не зацикливайтесь на столицах. Лоукостеры летают также из Каунаса, Львова, Гданьска, Кракова, Люблина и других городов. К слову, многие из этих городов сами по себе красивы и заслуживают посещения.