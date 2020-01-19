В России сделали неожиданное заявление по «статусу» Донбасса 5 19.01.2020, 17:13

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ФОто: ЕРА

Открытое признание российского парламентария попало в Сеть.

Депутат российской Госдумы Андрей Козенко публично заявил, что считает части оккупированного Донбасса, на которых действуют боевики «ДНР» и «ЛНР», особыми субъектами Российской Федерации.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский на своей Twitter-странице, опубликовав соответствующее видео, пишет apostrophe.ua.

Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко:



"Мы публично говорим, что ДНР и ЛНР сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации".



Вот уже и открытое признание в оккупации ОРДЛО. Никогда еще гражданская война не была столь гражданской. pic.twitter.com/HqfQ6jBBia — Денис Казанський (@den_kazansky) 19 января 2020 г.

Такое заявление представитель Госдумы РФ сделал в эфире одного из российских телеканалов, находясь в оккупированном Россией Симферополе.

- Мы публично говорим, что «ДНР» и «ЛНР» сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации, - сказал Андрей Козенко.

Таким образом российский парламентарий фактически открыто признал оккупации «ОРДЛО».

"Никогда еще гражданская война не была столь гражданской", - саркастически заметил по этому поводу Денис Казанский.