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В России сделали неожиданное заявление по «статусу» Донбасса

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  • 19.01.2020, 17:13
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В России сделали неожиданное заявление по «статусу» Донбасса
ФОто: ЕРА

Открытое признание российского парламентария попало в Сеть.

Депутат российской Госдумы Андрей Козенко публично заявил, что считает части оккупированного Донбасса, на которых действуют боевики «ДНР» и «ЛНР», особыми субъектами Российской Федерации.

Об этом сообщает блогер Денис Казанский на своей Twitter-странице, опубликовав соответствующее видео, пишет apostrophe.ua.

Такое заявление представитель Госдумы РФ сделал в эфире одного из российских телеканалов, находясь в оккупированном Россией Симферополе.

- Мы публично говорим, что «ДНР» и «ЛНР» сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации, - сказал Андрей Козенко.

Таким образом российский парламентарий фактически открыто признал оккупации «ОРДЛО».

"Никогда еще гражданская война не была столь гражданской", - саркастически заметил по этому поводу Денис Казанский.


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